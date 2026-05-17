«Руки прочь от прав человека»: новый Гражданский кодекс вывел людей на протесты в Киеве и других городах

Митинг против нового Гражданского кодекса в Киеве / © Hromadske.ua

В Мариинском парке Киева прошла акция протеста против нового Гражданского кодекса Украины, который Верховная Рада поддержала в первом чтении.

Об этом передают hromadske и «Радио Свобода».

Участники акции протеста призвали нардепов учесть правки правозащитников или отозвать документ.

По мнению протестующих, отдельные нормы законопроекта №15150 могут ограничить права детей, женщин, военнослужащих, а также представителей ЛГБТ+ сообщества.

Люди держали в руках плакаты с лозунгами «Киев против 15150», «15150 только для депутатов», «Позор», «Руки прочь от прав человека» и другими.

«Во-первых, дискриминация как женщин, так и ЛГБТ-сообщества — это нехорошо. Во-вторых, дерибан земли — это нехорошо. Рейдерство — это нехорошо. И махинации с землей и собственностью — это нехорошо. Этот гражданский кодекс пытается продвинуть все эти вещи», — сказал участник акции Ярослав.

Также митингующие отметили, что новый Гражданский кодекс может скрыть данные о коррупционерах и усложнить работу журналистов-расследователей.

В ряде других украинских городов также прошли мирные акции против принятия нового Гражданского кодекса.

Новый Гражданский кодекс хотят принять в Украине: почему он вызвал протесты

Верховная Рада приняла проект нового Гражданского кодекса в первом чтении. Почему документ на 800 страниц вызвал протесты и означает термин «доброобычность» — разбиралась ТСН.

В частности, украинцев больше всего волнуют вещи, напрямую касающиеся личной жизни: развод, заключение брака, «возвращение» фамилии и даже «статус помолвки».

Также сообщалось, что по нормам этого кодекса разведенных украинок могут заставить изменить документы по решению суда.

Дата публикации 21:31, 08.05.26 Количество просмотров 129

