РФ атаковала крупный областной центр: в городе новая серия взрывов, ударили по религиозному учреждению
Российская атака по Днепру и району продолжается. В Сурско-Литовской общине ранена 76-летняя женщина, а в областном центре повреждены религиозное учреждение и автомобиль.
В Днепре раздалась новая серия взрывов во время воздушной тревоги.
Подробности сообщили в Днепропетровской ОВА.
По данным Днепропетровской ОВА, перед этим российские войска атаковали Сурско-Литовскую общину Днепровского района. В результате удара ранения получила 76-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В общине поврежден частный дом и разрушена летняя кухня.
Также последствия российской атаки были зафиксированы в Днепре. В городе изуродованы религиозное учреждение и автомобиль.
В областной военной администрации подчеркнули, что вражеская атака продолжается, и призвали жителей оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.
Ранее 17 мая россияне ударили по Днепропетровщине. Враг почти 40 раз бил по региону беспилотниками и артиллерией. Под ударом оказались четыре района области, есть поврежденные дома, инфраструктура и автомобили.