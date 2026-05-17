РФ атаковала крупный областной центр: в городе новая серия взрывов, ударили по религиозному учреждению

Последствия удара РФ

В Днепре раздалась новая серия взрывов во время воздушной тревоги.

Подробности сообщили в Днепропетровской ОВА.

По данным Днепропетровской ОВА, перед этим российские войска атаковали Сурско-Литовскую общину Днепровского района. В результате удара ранения получила 76-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В общине поврежден частный дом и разрушена летняя кухня.

Также последствия российской атаки были зафиксированы в Днепре. В городе изуродованы религиозное учреждение и автомобиль.

В областной военной администрации подчеркнули, что вражеская атака продолжается, и призвали жителей оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Ранее 17 мая россияне ударили по Днепропетровщине. Враг почти 40 раз бил по региону беспилотниками и артиллерией. Под ударом оказались четыре района области, есть поврежденные дома, инфраструктура и автомобили.

