ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1009
Время на прочтение
1 мин

РФ атаковала крупный областной центр: в городе новая серия взрывов, ударили по религиозному учреждению

Российская атака по Днепру и району продолжается. В Сурско-Литовской общине ранена 76-летняя женщина, а в областном центре повреждены религиозное учреждение и автомобиль.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
Последствия удара РФ

Последствия удара РФ

В Днепре раздалась новая серия взрывов во время воздушной тревоги.

Подробности сообщили в Днепропетровской ОВА.

По данным Днепропетровской ОВА, перед этим российские войска атаковали Сурско-Литовскую общину Днепровского района. В результате удара ранения получила 76-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В общине поврежден частный дом и разрушена летняя кухня.

Также последствия российской атаки были зафиксированы в Днепре. В городе изуродованы религиозное учреждение и автомобиль.

В областной военной администрации подчеркнули, что вражеская атака продолжается, и призвали жителей оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Ранее 17 мая россияне ударили по Днепропетровщине. Враг почти 40 раз бил по региону беспилотниками и артиллерией. Под ударом оказались четыре района области, есть поврежденные дома, инфраструктура и автомобили.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1009
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie