РФ массированно атаковала одну из областей: есть погибшие, разбитые дома и автомобили

Последствия обстрелов

Два человека погибли, еще пятеро получили ранения в результате российских атак по Днепропетровской области 17 мая. Враг почти 40 раз избивал по региону беспилотниками и артиллерией. Под ударом оказались четыре района области, есть поврежденные дома, инфраструктура и автомобили.

О последствиях атак сообщили в Днепропетровской ОВД.

По данным областной администрации, в течение дня российские войска атаковали Никопольский, Синельниковский, Каменский и Криворожский районы. В общей сложности зафиксировано почти 40 ударов дронами и артиллерией.

Больше всего пострадала Никопольщина

В Никопольщине под огнем находились Никополь, а также Покровская, Мировская, Марганецкая и Красногригорьевская общины.

В результате атак погибли два человека. Еще четверо жителей района пострадали, двое из них были госпитализированы. 78-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, 42-летний пострадавший - в состоянии средней тяжести.

В районе поврежден инфраструктурный объект, многоэтажка, частный дом и автомобили. Также разрушен дачный дом, еще один - поврежден.

Удар по Синельниковщине, Каменскому району и Криворожью

На Синельниковщине от атак страдали Васильковская и Межевская общины. Там повреждены частные дома и автомобили. Ранения получил 41-летний мужчина.

В Криничанской общине Каменского района в результате ударов повреждены авто.

На Криворожье русские войска атаковали Кривой Рог и Зеленодольскую общину. По данным ОВА, повреждена инфраструктура.

Вечером Днепр снова атаковали дроны

Вечером в Днепре также сообщили о новой атаке. Местные жители находили во дворах обломки вражеских беспилотников.

Обломок беспилотника.

После одного из взрывов в одном из районов города было видно задымление. По предварительной информации, повреждены многие частные дома: в помещениях выбиты окна, повреждены крыши, заборы и личное имущество.

В области призывают оставаться в укрытиях

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук предупредил, что опасность для жителей области сохраняется, поскольку вражеские беспилотники продолжают двигаться в воздушном пространстве.

Он призвал людей не покидать безопасные места до отбоя воздушной тревоги и напомнил, что при работе сил ПВО опасными могут быть обломки сбитых целей и пули.

«Шахеды продолжают летать. Помните, что во время работы сил ПВО опасность может представлять собой обломки и шары после сбоя враждебных целей. Берегите себя и своих близких. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя. Верим в ПВО!» – подчеркнул Лукашук.

Война в Украине - РФ атакует мирные города и гражданскую инфраструктуру

Россия продолжает бить по украинским городам дронами и артиллерией, под ударами оказываются жилые дома, транспортные предприятия, торговые центры и другая гражданская инфраструктура.

Недавно последствия очередной атаки зафиксировали в Киевской области. По данным главы Киевской ОВА Николая Калашника, в Броварском районе в результате удара российских беспилотников повреждено здание автотранспортного предприятия и два частных дома. По предварительной информации, пострадавших у населения нет.

Под российскими ударами также находились Сумы. Ночью вражеский дрон атаковал областной центр, в результате чего повреждения получил торговый центр. Кроме того, в жилой многоэтажке выбило около 30 окон. В Заречном районе беспилотник попал по придомовой территории.

По данным Сумской ОВА, за прошедшие сутки российские войска совершили почти 80 обстрелов по 30 населенным пунктам в 21 общине области. В результате атак пострадали три человека.

