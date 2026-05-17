Роботам-гуманоидам запретили полеты в самолетах: что стало причиной

Роботам запретили летать в самолетах / © Associated Press

Американская авиакомпания Southwest Airlines официально запретила полеты на своих рейсах гуманоидным роботам. Это произошло после того, как бизнесмен из Далласа пытался провести в пассажирский салон своего 1,2-метрового робота.

Об этом случае сообщило CBS News.

Владелец компании по прокату роботов Robot Studio Аарон Мехдизаде возвращался домой из поездки в Лас-Вегас со своим другом-роботом по имени Стьюи. Вместо того, чтобы перевозить гуманоидного робота как груз, Мехдизаде купил роботу отдельное место, вероятно, чтобы получить немного огласки.

Это уже был не первый инцидент на рейсе Southwest. Всего за несколько дней до этого похожая ситуация возникла с другим роботом-гуманоидом.

Пассажир из Окленда, Калифорния, вызвал часовую задержку рейса, поскольку бортпроводники вынуждены были тщательно проверить, что его робот исправно работает, а батарея не представляет опасности для полета.

Эти два инцидента, очевидно, вызвали такой резонанс, что компания Southwest объявила об одностороннем запрете на перевозку гуманоидных роботов и роботов-животных в салоне самолета даже в качестве зарегистрированного багажа.

В объяснении CBS авиакомпания заявила, что запрет был введен для соблюдения правил в отношении литий-ионных аккумуляторов.

Однако Мехдизаде настаивает, что дело в другом, поскольку аккумулятор Стьюи был «по сути аккумулятором для ноутбука».

