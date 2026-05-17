В Харькове судили офицера ГСЧС, сбежавшего из города 24 февраля 2022-го: как его наказали

В Харькове засудили капитана ГСЧС, бежавшего из города 24 февраля 2022 года / © ГСЧС

В Харькове судили капитана ГСЧС Владимиру, который самовольно покинул подразделение и скрылся из города утром 24 февраля 2022 года — в первый день полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в приговоре Киевского райсуда Харькова.

В материалах дела указано, что Владимир Ю. 2016 год заключил контракт с ГСЧС и начал службу в должности инспектора пожарно-спасательного отряда Харькова в звании лейтенанта. В июне 2021 года его назначили ведущим инспектором отдела предотвращения чрезвычайных ситуаций по Киевскому району города.

На начало полномасштабного вторжения спасатель имел звание капитана службы гражданской защиты.

В условиях военной Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям было поручено совместно с государственными органами, учреждениями, предприятиями, организациями привести единую государственную систему гражданской защиты в готовность к выполнению задач по назначению в особый период.

Несмотря на это, без разрешения руководства и уважительных причин 24 февраля 2022 спасатель скрылся из Харькова.

Что рассказал сам спасатель

Офицер ГСЧС свою вину в суде не признал. Он рассказал, что примерно 24 февраля в 06:00 ему позвонила диспетчер и сообщила о сборе личного состава («тревога»), отметив время явки на службу. В этой связи он сразу надел форменную одежду, собрал вещи и отправился к месту службы. Около 07:00 он прибыл в подразделение.

Далее мужчина утверждает, что 07:30 24.02.2022 ему позвонила жена и сообщила об ухудшении самочувствия. Жена имеет хронические заболевания (в частности, эндокринологические, ВБР, остеохондроз), в связи с чем требует избегания стрессовых ситуаций. Он посоветовал ей обратиться к врачу, а сам решил обратиться к руководству с просьбой предоставить разрешение на время покинуть место службы для эвакуации жены в безопасное место.

В удовлетворении этой просьбы ему было отказано. Поэтому мужчина решил уволиться и написал рапорт на имя начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Владимир Ю. объяснил, что считал себя уволенным с момента сдачи удостоверения и подачи соответствующего рапорта, хотя приказа об увольнении на тот момент не получал. В то же время подтвердил, что просил уволить его с 25.02.2022, поскольку понимал, что не может быть уволен день за днем.

Затем мужчина поехал на запад Украины, а в апреле 2022 года узнал об уголовном производстве и вернулся в Харьков.

Обвиняемый оправдывается, что его работа была чисто инспекционной, он не участвовал в тушении пожаров, а потому его отсутствие якобы не помешало безопасности города.

Как его наказали

Суд признал Владимира Ю. виновным в умышленном отклонении от службы и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком на один год.

