Чому кале вважають «суперфудом»: користь найкрасивішої капусти

Капуста кале

Реклама

Кучерява капуста, відома у світі як кале, а також під назвами браунколь, брунколь або грюнколь, за останні роки здійснила справжню революцію в дієтології. Завдяки зусиллям європейських шеф-кухарів, прихильників здорового способу життя (ЗСЖ) та середземноморської кухні цей овоч став одним із найпопулярніших гарнірів на планеті.

В Європі, особливо в північних країнах, таких як Німеччина (де існують цілі зимові фестивалі на честь грюнколю), Швеція та Данія, кале є національним надбанням. В Україні ця культура лише стає популярною, унікальне поєднання неймовірної краси та її корисні властивості гарантує їй швидке визнання серед вітчизняних садівників і рестораторів.

Кале — найкрасивіша капуста: ботанічний опис та декоративна цінність

Кале вважається однією з найдавніших, генетично близьких до диких предків листових капуст, яку людство почало культивувати ще до нашої ери. У помірному кліматі України її вирощують як однорічну культуру. Проте за своєю природою це дворічна рослина: якщо корінь успішно перезимує в ґрунті під сніговим покривом, навесні вона випустить стрілку і зацвіте.

Реклама

Головна анатомічна відмінність кале — повна відсутність звичного качана. Рослина формує потужну, екзотичну розетку з великого, сильно гофрованого (пухирчастого) листя на міцному стеблі. Висота куща залежить від сорту і варіюється від 50 см до 1,5 метра. Колірна гама вражає — від соковито-зелених і сизих відтінків до насичено-фіолетових і бордових. Завдяки такому ефектному вигляду кале є обов’язковим елементом садів «Потаже» (французьких декоративних городів) та міксбордерів. Її сміливо можна висаджувати на клумбах поруч із квітами — восени, коли інші рослини в’януть, кучерява капуста стає головною окрасою ділянки.

Капуста кале

«Рослинне м’ясо» та конкурент молока: унікальна користь кале

Кучерява капуста грюнколь заслужено посідає перші місця в списках найцінніших продуктів для здоров’я, адже кількість корисних речовин у її складі в кілька разів перевищує показники звичайної білокачанної капусти.

Цей овоч є повноцінною заміною тваринному білку . Через високий вміст якісного рослинного білка, який містить усі необхідні людині амінокислоти, кале часто називають рослинним м’ясом, що робить її основою для вегетаріанського та веганського харчування.

Вона також служить багатим джерелом легкого для засвоєння кальцію. За кількістю цього елемента браунколь залишає позаду навіть незбиране коров’яче молоко, причому рослинний кальцій приймається організмом на чверть краще, оскільки в капусті немає складного тваринного білка казеїну.

Рослина відрізняється значними запасами калію та харчових волокон . Калій допомагає контролювати рівень рідини в організмі, підтримує в нормі тиск і зберігає пружність та свіжість шкіри, а щільна клітковина працює як природний очисник для кишківника, допомагаючи ефективно знижувати вагу та виводити токсини під час детоксикації.

Листя кале містить справжній вітамінний концентрат. Овоч насичений великими дозами вітамінів А, С, К, РР та сполуками групи В . Завдяки присутності бета-каротину, лютеїну і зеаксантину цей продукт стає незамінним для захисту очей від хвороб та збереження гостроти зору при постійній роботі за монітором чи інших зорових навантаженнях.

Свіжовижатий сік використовують для покращення вироблення молока у матерів, які годують немовлят, а також для відновлення внутрішніх стінок шлунку та дванадцятипалої кишки при виразках.

Постійне додавання капусти до раціону допомагає налагодити жировий обмін, зменшує кількість цукру в крові при діабеті, знімає прояви алергії та забезпечує захист від розвитку пухлин завдяки природним антиоксидантам глюкозинолатам.

Як готувати капусту кале: від свіжих салатів до хрустких чіпсів

Способи приготування кучерявої капусти вражають своїм різноманіттям, дозволяючи використовувати її у багатьох кулінарних напрямках. При цьому смак і щільність зелені помітно змінюються залежно від пори року. Літній урожай зазвичай відрізняється твердішою текстурою та гоструватим присмаком із помітною гірчинкою, тоді як після осінніх чи зимових морозів листя стає дуже ніжним, м’яким і набуває приємної солодкості.

У сирому вигляді зелень є чудовою вітамінною основою для кухні. Молоді листочки часто кладуть у корисні салати з амість звичайного шпинату, використовують як соковиту добавку до бутербродів або додають у густі ранкові смузі для підвищення поживності напою.

Для гарячих обідів та вечерь грюнколь підходить не менш вдало. Листя можна злегка обсмажувати, тушкувати з іншими овочами, додавати до складу супів, м’ясних рагу чи італійської пасти, а також подавати окремо як вишуканий корисний гарнір.

Особливе місце серед закусок посідають хрусткі овочеві чіпси , які стали справжнім хітом серед прихильників здорового харчування. Для їх приготування зелень просто розривають на невеликі частини, злегка поливають оливковою олією, додають трохи солі зі спеціями та сушать до хрусткого стану в духовці або спеціальній сушарці для овочів.

Для тривалого зберігання цей продукт також підходить якнайкраще. Його можна без проблем консервувати за допомогою маринадів або порційно заморожувати в морозильній камері на зиму.

Під час приготування гарячих страв важливо дотримуватися одного головного застереження. Кучеряву капусту не варто піддавати занадто довгій варці або тривалому тушкуванню під кришкою. Через тривалий вплив високої температури листя втрачає свій привабливий насичений колір, стає надто м’яким, а більша частина цінних вітамінів просто знищується. Щоб зберегти максимальну користь та гарну текстуру, зелень достатньо потримати в окропі або обсмажити на сковороді всього 5-7 хвилин.

Реклама

Як виростити кале без зайвого клопоту

Займатися вирощуванням кучерявої капусти можуть навіть городники без досвіду, оскільки ця культура вважається однією з найвитриваліших та не боїться холодів порівняно з іншими родичами з родини хрестоцвітих.

Для отримання сильних та пишних кущів найкраще використовувати розсадний метод , хоча висівання насіння одразу на грядки також можливе. Оптимальним часом для закладання насіння є кінець березня або перші дні квітня. Тут варто враховувати делікатну особливість рослини, яка полягає у надто чутливих корінцях. Кале вкрай важко переносить пошкодження кореневої системи та процедуру пікірування, тому насіння радять розкладати одразу в окремі пластикові касети або торф’яні горщики. Переносити підрослу розсаду на ділянку можна ближче до середини або кінця травня, коли нічні приморозки вже не загрожуватимуть молодим рослинам.

Кущі чудово розвиваються як на відкритих сонячних ділянках, так і в легкій напівтіні, де листя часто стає навіть м’якшим. На одному місці тримати посадки дозволяється до трьох років поспіль. Серед найкращих попередників виділяють томати, перці, огірки, кабачки та всі бобові культури, які добре насичують землю поживними елементами. Не варто висаджувати кале туди, де раніше росли редиска, редька чи інші види капусти, щоб уникнути зараження спільними хворобами. Сама земля обов’язково має бути поживною та добре заправленою органікою, адже на бідному чи надто кислому ґрунті зелені формується мало, а її смак стає жорстким і неприємно гірким.

Головні правила догляду базуються на регулярному забезпеченні вологою та періодичному внесенні органічних добрив, наприклад, розчину компосту чи коров’яку. Кучерява капуста погано реагує на пересихання землі навколо коріння, від чого її листя моментально грубіє. Водночас не можна допускати й застою калюж, який викликає загнивання підземної частини. Найкраще поливати посадки невеликими порціями, але часто, підтримуючи постійну помірну вологість. Після зволоження необхідно обережно прибирати бур’яни та підпушувати верхній шар землі, після чого поверхню рекомендується закрити шаром якісного перегною або торфу для захисту від перегріву та випаровування води. Додатковим плюсом є те, щоособливий запах та щільність куща відлякують такого поширеного шкідника, як хрестоцвітна блішка.

Період збору врожаю може тривати навіть узимку завдяки унікальній здатності рослини витримувати морози від мінус 10 до мінус 15 градусів. Коли восени всі інші культури вже прибрані, кущі кале залишають зимувати на городі. Помірний мороз іде зелені лише на користь, повністю прибираючи природну гірчинку та роблячи її солодкуватою. Зрізати свіжі листки можна порціями прямо з-під снігу в будь-який зимовий місяць. Якщо ж під час осінніх робіт зняти лише листову масу, а сам корінь із невеликим шматочком стебла заввишки 2-3 сантиметри залишити в землі, рослина чудово перенесе зиму та з першим весняним теплом швидко випустить свіжі вітамінні пагони.

Новини партнерів