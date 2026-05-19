Летять на Україну майже з конвеєра: скільки ракет Росія виробляє за місяць

Удари новими ракетами Х-101 / © Громадське радіо

Поява в атаках по Україні ракет Х-101, виготовлених уже у другому кварталі 2026 року, свідчить про те, що Росія застосовує їх практично одразу після сходження з конвеєра.

Про це заявив авіаційний експерт, кандидат технічних наук у сфері безпілотних технологій Богдан Долінце в ефірі «Київ 24».

За його словами, використання нових ракет необов’язково означає критичне виснаження запасів РФ, адже такі боєприпаси можуть тривалий час перебувати на зберіганні.

Росія запускає по Україні нове озброєння одразу після виробництва

Коли йшлося про удари 14 травня, президент України Володимир Зеленський заявляв, що одна з ракет була виготовлена вже у другому кварталі цього року. Тобто фактично вона щойно зійшла з конвеєра, а ворог уже застосовує її по території України.

Водночас Долінце пояснив, що сучасні крилаті ракети можуть зберігатися роками без втрати боєздатності.

«Не можна сказати, що це прямо свідчить про дефіцит. Такі ракети мають доволі великий термін експлуатації. Наприклад, окремі моделі можуть перебувати на озброєнні 20–30 років і довше. Ракети типу Х-101 або їхні модифікації можуть зберігатися десятиліттями за належних умов», — пояснив він.

Експерт додав, що Росія продовжує паралельно і виробляти нові ракети, і накопичувати резерви.

«Російська промисловість здатна щомісяця виготовляти близько 150 крилатих і балістичних ракет різних типів. Водночас вони не лише запускають їх по Україні, а й продовжують формувати запаси», — наголосив Долінце.

Нагадаємо, Росія змінює підхід до ракетних атак по Україні та дедалі менше покладається на крилаті ракети й переорієнтовується на інші засоби ураження.

