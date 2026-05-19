Почему кале считают «суперфудом»: польза самой красивой капусты

Капуста кале

Вьющаяся капуста, известная в мире как кале, а также под названиями браунколь, брунколь или грюнколь, за последние годы совершила настоящую революцию в диетологии. Благодаря усилиям европейских шеф-поваров, поклонников здорового образа жизни (ЗОЖ) и средиземноморской кухни этот овощ стал одним из самых популярных гарниров на планете.

В Европе, особенно в северных странах, таких как Германия (где существуют целые зимние фестивали в честь грюнколя), Швеция и Дания, кале являются национальным достоянием. В Украине эта культура становится только популярной, уникальное сочетание невероятной красоты и ее полезные свойства гарантирует ей быстрое признание среди отечественных садоводов и рестораторов.

Кале — самая красивая капуста: ботаническое описание и декоративная ценность

Кале считается одной из древнейших, генетически близких к диким предкам лиственным капустам, которую человечество начало культивировать еще до нашей эры. В умеренном климате Украины ее выращивают как однолетнюю культуру. Однако по своей природе это двухлетнее растение: если корень успешно перезимует в почве под снежным покровом, весной оно выпустит стрелку и зацветет.

Главное анатомическое отличие кале — полное отсутствие привычного начала. Растение формирует мощную, экзотическую розетку из крупных, сильно гофрированных (пузырчатых) листьев на крепком стебле. Высота куста зависит от сорта и варьируется от 50 см до 1,5 метра. Цветовая гамма поражает — от сочно-зеленых и сизых оттенков до насыщенно-фиолетовых и бордовых. Благодаря такому эффектному виду кале является обязательным элементом садов Потаже (французских декоративных огородов) и миксбордеров. Ее смело можно высаживать на клумбах рядом с цветами — осенью, когда другие растения увядают, кудрявая капуста становится главным украшением участка.

«Растительное мясо» и конкурент молока: уникальная польза кале

Кудрявая капуста грюнколь заслуженно занимает первые места в списках ценнейших продуктов для здоровья, ведь количество полезных веществ в ее составе в несколько раз превышает показатели обычной белокочанной капусты.

Этот овощ является полноценной заменой животному белку . Из-за высокого содержания качественного растительного белка, содержащего все необходимые человеку аминокислоты, кале часто называют растительным мясом, что делает его основой для вегетарианского и веганского питания.

Она также служит богатым источником легкого усвоения кальция. По количеству этого элемента браунколь оставляет позади даже цельное коровье молоко, причем растительный кальций принимается организмом на четверть лучше, поскольку в капусте нет сложного животного казеина.

Растение отличается значительными запасами калия и пищевых волокон . Калий помогает контролировать уровень жидкости в организме, поддерживает давление и сохраняет упругость и свежесть кожи, а плотная клетчатка работает как естественный очиститель для кишечника, помогая эффективно снижать вес и выводить токсины во время детоксикации.

Листья кале содержат настоящий витаминный концентрат. Овощи насыщены большими дозами витаминов А, С, К, РР и соединениями группы В . Благодаря присутствию бета-каротина, лютеина и зеаксантина, этот продукт становится незаменимым для защиты глаз от болезней и сохранения остроты зрения при постоянной работе за монитором или других зрительных нагрузках.

Свежевыжатый сок используют для улучшения выработки молока у кормящих матерей , а также для восстановления внутренних стенок желудка и двенадцатиперстной кишки при язвах.

Постоянное добавление капусты в рацион помогает наладить жировой обмен, уменьшает количество сахара в крови при диабете, снимает проявления аллергии и обеспечивает защиту от развития опухолей благодаря природным антиоксидантам глюкозинолатам.

Как готовить капусту кале: от свежих салатов до хрустящих чипсов

Способы приготовления вьющейся капусты поражают своим многообразием, позволяя использовать ее во многих кулинарных направлениях. При этом вкус и плотность зелени заметно изменяются в зависимости от времени года. Летний урожай обычно отличается более твердой текстурой и островатым привкусом с заметной горчинкой, тогда как после осенних или зимних морозов листья становятся очень нежными, мягкими и приобретают приятную сладость.

В сыром виде зелень является отличным витаминным основанием для кухни. Молодые листики часто кладут в полезные салаты из амести обычного шпината, используют в качестве сочной добавки к бутербродам или добавляют в густые утренние полосы для повышения питательности напитка.

Для горячих обедов и ужинов грюнколь подходит не менее удачно. Листья можно слегка обжаривать, тушить с другими овощами, добавлять в состав супов, мясных рагу или итальянской пасты, а также подавать отдельно как изысканный полезный гарнир.

Особое место среди закусок занимают хрустящие овощные чипсы , ставшие настоящим хитом среди поклонников здорового питания. Для их приготовления зелень просто разрывают на небольшие части, слегка поливают оливковым маслом, добавляют чуть-чуть соли со специями и сушат до хрустящего состояния в духовке или специальной сушилке для овощей.

Для длительного хранения этот продукт также подходит как нельзя лучше. Его можно без проблем консервировать с помощью маринадов или порционно замораживать в морозильной камере на зиму.

Во время приготовления горячих блюд важно соблюдать одну главную оговорку. Вьющуюся капусту не стоит подвергать слишком длинной варке или длительному тушению под крышкой. Из-за длительного воздействия высокой температуры листья теряют свой привлекательный насыщенный цвет, становятся слишком мягкими, а большая часть ценных витаминов просто уничтожается. Чтобы сохранить максимальную пользу и хорошую текстуру, зелень достаточно подержать в кипятке или обжарить на сковороде всего 5-7 минут.

Как вырастить кале без лишних хлопот

Заниматься выращиванием вьющейся капусты могут даже огородники без опыта, поскольку эта культура считается одной из самых выносливых и не боится холодов по сравнению с другими родственниками из крестоцветных.

Для получения сильных и пышных кустов лучше использовать рассадный метод , хотя посев семян сразу на грядки также возможно. Оптимальным временем для заделки семян является конец марта или первые дни апреля. Здесь следует учитывать деликатную особенность растения, которая заключается в слишком чувствительных корешках. Кале крайне тяжело переносит повреждение корневой системы и процедуру пикирования, поэтому семена советуют разлагать сразу в отдельные пластиковые кассеты или торфяные горшки. Переносить подросшую рассаду на участок можно ближе к середине или концу мая, когда ночные заморозки уже не будут угрожать молодым растениям.

Кусты прекрасно развиваются как на открытых солнечных участках, так и в легкой полутени, где листья часто становятся даже более мягкими. На одном месте держать посадки можно до трех лет подряд. Среди лучших предшественников выделяют томаты, перцы, огурцы, кабачки и все бобовые культуры, хорошо насыщающие землю питательными элементами. Не стоит высаживать кале туда, где раньше росли редис, редька или другие виды капусты, чтобы избежать заражения общими болезнями. Сама земля обязательно должна быть питательной и хорошо заправленной органикой, ведь на бедной или слишком кислой почве зелень формируется мало, а ее вкус становится жестким и неприятно горьким.

Главные правила ухода основаны на регулярном обеспечении влагой и периодическом внесении органических удобрений, например раствора компоста или коровяка. Вьющаяся капуста плохо реагирует на пересыхание земли вокруг корней, от чего ее листья моментально грубеют. В то же время нельзя допускать и застоя луж, вызывающий загнивание подземной части. Лучше всего поливать посадки небольшими порциями, но часто поддерживая постоянную умеренную влажность. После увлажнения необходимо осторожно убирать сорняки и подпушивать верхний слой земли, после чего поверхность рекомендуется закрыть слоем качественного перегноя или торфа для защиты от перегрева и испарения воды. Дополнительным плюсом является то, что особый запах и плотность куста отпугивают такого распространенного вредителя, как крестоцветная блошка.

Период уборки может длиться даже зимой благодаря уникальной способности растения выдерживать морозы от минус 10 до минус 15 градусов. Когда осенью все остальные культуры уже убраны, кусты кале оставляют зимовать на огороде. Умеренный мороз идет зелени только на пользу, полностью убирая природную горчинку и делая ее сладковатой. Срезать свежие листья можно порциями прямо из-под снега в любую зимнюю луну. Если же во время осенних работ снять листовую массу, а сам корень с небольшим кусочком стебля высотой 2-3 сантиметра оставить в земле, растение прекрасно перенесет зиму и с первым весенним теплом быстро выпустит свежие витаминные побеги.

