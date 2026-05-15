Как защитить капусту от белокрылки и чем подкормить: народные методы, которые всегда работают

Май — один из самых важных месяцев для капусты. Именно в этот период растение активно наращивает листья, формирует крепкую корневую систему и становится особенно уязвимым к вредителям. Одним из самых опасных врагов огородников считается белокрылка — мелкое насекомое, которое быстро размножается и буквально высасывает соки из листьев. Если вовремя не защитить капусту, початки вырастут мелкими, слабыми или вообще не смогут сформироваться. Опытные огородники рекомендуют использовать простые народные методы, помогающие одновременно защитить растения и подпитать их для хорошего урожая.

Как понять, что капусту атаковала белокрылка

Эти мелкие белые насекомые чаще всего прячутся на нижней стороне листьев, где откладывают яйца. Из-за появления вредителя листья начинают желтеть, скручиваться и покрываться липким налетом. Растение слабеет, медленнее растет и становится уязвимым к болезням.

Белокрылка особенно любит грядки, где плохо циркулирует воздух. Именно поэтому капусту не стоит сажать слишком густо. Если листья постоянно влажные и затененные, риск появления вредителей и грибковых болезней значительно возрастает.

Как защитить капусту от белокрылки

Настой чеснока хорошо отпугивает вредителя. Одним из самых популярных народных методов борьбы с белокрылкой считается чесночный настой. Для этого нужно измельчить примерно 200 г чеснока, залить его литром теплой воды и оставить настаиваться на сутки. После этого смесь процеживают и разбавляют в 10 литрах воды. Полученным раствором опрыскивают капусту вечером или в пасмурную погоду. Запах чеснока хорошо отпугивает вредителей и не вредит растениям.

Табачная пыль и горчица помогают защитить листья. Опытные огородники также советуют посыпать междурядья табачной пылью или сухой горчицей. Такие средства не нравятся белокрылке и многим другим вредителям. Кроме того, они помогают дольше сохранять почву сухой после дождя. Особенно хорошо работает чередование нескольких народных методов, ведь насекомые не успевают привыкнуть к одному запаху.

Чем подкормить капусту в мае

В мае капусты особенно нужен азот, который помогает наращивать крупные и сочные листья.

Настой крапивы считается одной из лучших натуральных подкормок. Ведро молодой крапивы заливают водой и оставляют бродить на несколько дней. После этого настой разводят водой в соотношении 1:10 и поливают растения под корень. Такая подкормка помогает капусте быстрее расти, укрепляет ее и делает листья более устойчивыми к вредителям.

Дрожжи. Также многие огородники используют дрожжевой раствор. Для этого в теплой воде растворяют 100 г свежих дрожжей и немного сахара, а через несколько часов поливают капусту. После такой подкормки растения заметно активнее растут.

