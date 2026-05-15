Будет ли ядерный удар РФ по Украине: ответ Буданова

Буданов оценил реальность ядерного удара по Украине

Реклама

Россия абсолютно имеет возможность нанести ядерный удар по Украине в любой момент, однако пока нет никаких признаков подготовки к такой атаке.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью The Times.

По его словам, РФ была готова выполнить свои недавние угрозы по поводу массированного удара по центру Киева после того, как Кремль предупредил западные страны об эвакуации своих посольств там. В то же время, руководитель ОП считает, что распространяющиеся в столице опасения относительно ядерного удара беспочвенны, но российский арсенал остается серьезной угрозой.

Реклама

«Россия абсолютно имеет возможность нанести ядерный удар в любой момент и на любом расстоянии. Ее ядерный потенциал позволяет ей выполнить такую задачу. Но это прежде всего вопрос политической воли. Я не видел никаких признаков подготовки к ядерному удару. Будь они, я бы знал», — сказал Буданов.

Ранее британский эксперт Гэмиш Де Бреттон-Гордон оценил новые ядерные угрозы Путина.

Напомним, что 12 мая Путин похвастался испытанием ракет «Сармат» и напомнил, что баллистическая ракета «Орешник» может оснащаться ядерными боеголовками.

Новости партнеров