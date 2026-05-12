«План лежит на столе у Путина»: Жорин оценил вероятность ядерного удара по Украине

Ядерная «красная кнопка» или очередной блеф: в Третьем армейском корпусе прокомментировали угрозы Путина

Российский диктатор Путин снова вернулся к ядерным угрозам, которые украинцы слышали за время полномасштабного вторжения уже много раз.

Но каждый раз украинцы обсуждают, насколько реалистичными могут оказаться эти угрозы, ведь от России можно ожидать что угодно. Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин оценил, способен ли Путин надавить на красную кпопку.

Жорин не исключает, что тактический ядерный удар по Украине возможен. Он предполагает, что такой план лежит на столе у Путина с самого начала полномасштабной войны.

Однако на сегодняшний момент разговоры о ядерном ударе Жорин называет «очередными угрозами».

«Российская армия несет огромные потери, какое-то минимальное продвижение сейчас дается очень тяжело. Не получая желаемые результаты на поле боя, РФ пытается шантажировать тем, чем может», — подытожил офицер.

Напомним, что сегодня, 12 мая, Путин похвастался испытанием ракет «Сармат» и напомнил, что баллистическая ракета «Орешник» может оснащаться ядерными боеголовками.

