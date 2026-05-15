Появилось фото нападающего на мэра Садового

В центре Львова прохожий облил городского голову Андрея Садового неизвестным веществом.

Как пишет журналист Виталий Глагола, нападающим оказался ранее судимый за грабежи и наркотики Иван Стебко. По его информации, львовянин облил мэра Львова водой.

Злоумышленник задержан

Что известно об инциденте

Инцидент произошел в пятницу, 15 мая, около 10.40 на площади Рынок. Прохожий подбежал к Андрею Садовому и неожиданно облил его неустановленной жидкостью. Полицейские установили личность нападающего — им оказался 46-летний львовянин.

По факту нападения на мэра Львова полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Продолжаются следственные действия.

