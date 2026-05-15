З’явилося фото нападника на мера Садового

Андрій Садовий / © УНІАН

Реклама

У центрі Львова перехожий облив міського голову Андрія Садового невідомою речовиною.

Як пише журналіст Віталій Глагола, нападником виявився раніше судимий за грабежі і наркотики Іван Стебко. За його інформацією, львів’янин облив мера Львова водою.

Зловмисника затримано

Що відомо про інцидент

Інцидент трапився у п’ятницю, 15 травня, близько 10:40 на площі Ринок. Перехожий підбіг до Андрія Садового та зненацька облив його невстановленою рідиною. Поліцейські встановили особу нападника — ним виявився 46-річний львів’янин.

Реклама

За фактом нападу на мера Львова поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Тривають слідчі дії.

Новини партнерів