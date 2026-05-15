На Мальдивах во время погружения в подводных пещерах погибли пятеро граждан Италии. Трагедия произошла в атолле Вааву, где группа исследовала пещеры на глубине около 50 метров.

Об этом сообщило издание Sky news.

В Министерстве иностранных дел Италии отметили, что инцидент произошел в четверг во время дайвинга. Детали о причинах гибели людей пока не раскрываются, продолжается расследование.

По данным итальянских СМИ, группа дайверов не смогла вовремя вернуться на поверхность. Около 13:45 экипаж судна, на котором находились туристы, сообщил об их исчезновении.

После этого Мальдивская береговая охрана и Национальные силы обороны Мальдив (MNDF) начали масштабную поисково-спасательную операцию.

В заявлении MNDF для агентства ANSA сообщили, что тело одного из дайверов нашли в пещере. Также там предположили, что остальные четверо могут находиться в той же подводной пещере, которая достигает примерно 60 метров в глубину.

Генуэзский университет в заметке в соцсети X выразил соболезнования семьям погибших. В вузе сообщили, что среди жертв были профессор морской биологии и ее дочь.

В Министерстве иностранных дел Италии добавили, что посольство страны в Шри-Ланке поддерживает связь с семьями погибших и оказывает им консульскую помощь. Расследование причин трагедии продолжается.

