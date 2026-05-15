Загнанный в угол диктатор самый опасный: The Telegraph о ядерных угрозах Путина

«Запах гниения в Кремле»: почему ядерные угрозы Путина — это лишь бряцание ржавым оружием

Последняя ядерная угроза Кремля — это отчаянная попытка убедить россиян, что у их лидера все еще есть козыри.

Такое мнение выразил Хэмиш де Бреттон-Гордон, экс-офицер британской армии, командовавший полком химических, биологических, радиологических и ядерных (ХБРЯ) сил Великобритании и батальоном быстрого реагирования ХБРЯ НАТО, в своей статье для The Telegraph.

«Кремль имеет безошибочный запах гниения. Почти слышен скрип полов под ногами Владимира Путина, когда он шатается от одного тщательно срежиссированного выступления к другому, пытаясь демонстрировать силу, пока под ним тихо разрушаются основы его режима», — отмечает автор статьи.

По его словам, испытание ракеты «Сатана» Путиным — это не более чем «бряцание хрупкого, ржавого оружия».

Последняя шумиха вокруг, казалось бы, успешного испытания РС-28 «Сармат», которую более мелодраматически называют «Сатана II», является классической кремлевской ложью.

Путин утверждает, что эта якобы непобедимая ракета может поражать цели на расстоянии до 20 тыс. км и избегать любой западной системы противоракетной обороны. По мнению британского офицера, такие заявления призваны не столько запугать НАТО, сколько заверить все более скептическую российскую внутреннюю аудиторию, что у их диктатора все еще есть стратегическое господство. Но реальность менее впечатляющая.

По информации эксперта, программа «Сармат» страдает от задержек, неудачных испытаний и технических затруднений. Сообщается, что одно из недавних испытаний завершилось катастрофическим провалом в течение нескольких секунд после запуска: вряд ли можно назвать признаком непобедимого оружия судного дня.

Де Бреттон-Гордон отмечает, что значительная часть стратегического военного потенциала России сегодня выглядит удивительно устаревшей по сравнению с появляющимися в Украине, Соединенных Штатах и даже Китае чрезвычайными инновациями. В то время как украинские инженеры являются пионерами в войне с помощью беспилотников в режиме реального времени на поле боя, Россия, похоже, все больше полагается на переработанные технологии советской эпохи — например, «Кинжал» — это не что иное, как запускаемая с воздуха версия «Искандера» 1980-х годов.

Действительно, неоднократные упоминания Путина о ядерном оружии начинают звучать не столько как убедительное сдерживание, сколько как отчаянное бряцание все более ржавой и более хрупкой саблей. По мнению эксперта, весь этот «ядерный» шантаж маскирует стратегическую некомпетентность.

В начале войны Путин бесконечно хвастался якобы непобедимыми военными технологиями России. Однако после более чем четырех лет конфликта значительная часть Черноморского флота сейчас лежит разбита на своих базах и якорных стоянках благодаря изобретательным и недорогим украинским атакам. Российские войска на берегу понесли поразительные потери в людях, бронетехники и престижи из-за неуязвимых территориальных достижений.

Возможен ли удар по Украине тактическим ядерным оружием

Де Бреттон-Гордон отмечает, что именно из-за провалов российской армии нынешняя ядерная риторика заслуживает пристального внимания. Когда авторитарные лидеры начинают терять доверие к традиционным технологиям, они часто ищут убежища в эскалации. Некоторые российские пропагандисты сейчас откровенно обсуждают потенциальное использование тактического ядерного оружия в Украине.

Эксперт объясняет, что тактическое ядерное оружие будет иметь гораздо меньшее влияние на поле боя, чем принято считать. Тактическое ядерное оружие килотонного диапазона не обеспечит большей разрушительной силы, чем обычная артиллерия уже обеспечивает еженедельно, а иногда и каждый день.

Последствия такого ядерного удара

Идею о том, что можно сбросить небольшую ядерную бомбу без последствий британский полковник называет фантазией. По его мнению, любой ядерный удар России, тактический или другой, коренным образом изменит глобальную безопасность за одну ночь и почти наверняка спровоцирует ответный разрушительный удар.

США обещали то же в 2022 году во время одного из предыдущих взрывов хвастовства Путина. И США не пришлось использовать ядерное оружие самостоятельно: они могли бы нанести сокрушительное военное поражение российским полевым силам, используя лишь обычное оружие. Это было доказано на примере армий Ирака и Ливии, оснащенных Россией, и систем ПВО Венесуэлы и Ирана, оснащенных Россией.

Путин вполне может это понять. Но загнанные в угол автократы не всегда ведут себя рационально. Растет ощущение, что сам российский президент отдает себе отчет, что война в Украине приближается к крайне неприятному завершению не только для России, но и, возможно, для него лично.

Его все более яростные демонстрации военной бравады, ядерных угроз и постановочного патриотизма — не говоря уже о недавних репрессиях против неконтролируемого государством использования Интернета в России — свидетельствуют не об уверенности, а о страхе. Страх неудачи, страх унижения и, пожалуй, самый опасный из всех — страх неуместности.

История учит нас, что идущие на спад диктаторы часто наиболее опасны именно тогда, когда кажутся самыми слабыми. Владимир Путин сегодня выглядит не столько как уверенный лидер военного времени, сколько как отчаянно пытающийся убедить мир человек, а возможно, и самого себя, что у него еще есть какие-то карты, подытожил эксперт.

Напомним, что 12 мая Путин похвастался испытанием ракет «Сармат» и напомнил, что баллистическая ракета «Орешник» может оснащаться ядерными боеголовками.

