Гены могут иметь определяющее влияние на ваш карьерный путь: что показало исследование

Ученые годами пытались понять, почему люди с высоким IQ чаще получают престижную работу и более высокие доходы. Новое исследование близнецов в Германии показало: значительное влияние на эту связь могут иметь именно генетические факторы.

Исследователи обнаружили связь между генетическими факторами, уровнем IQ и профессиональными результатами молодых людей. К такому выводу пришла команда ученых, которая проанализировала данные почти 900 пар близнецов в Германии.

Ученые давно обращали внимание на то, что люди с высоким уровнем IQ чаще имеют престижную работу и более высокий социально-экономический статус. Однако среди исследователей не было единого мнения относительно того, чем именно объясняется эта связь — влиянием воспитания, образования и финансовых возможностей семьи или генетикой.

Чтобы лучше разделить влияние наследственности и среды, команда под руководством доцента кафедры психологии личности Лундского университета Петри Кайониуса использовала данные немецкого исследования TwinLife.

В проекте приняли участие около 880 молодых людей. Половина из них были однояйцевыми близнецами, которые имеют одинаковый набор генов, другая половина — разнояйцевыми, которые имеют примерно половину общих генов. Все участники выросли в одинаковых семейных условиях — с теми же родителями, бытом и образовательной средой. Именно это позволяет исследователям сравнивать влияние генетики и воспитания.

В 23 года участники проходили тест Кеттелла на флюидный интеллект. Он содержал задания на логику, поиск закономерностей и фигуральное мышление. Ответы засчитывались только в пределах определенного времени.

Через четыре года исследователи повторно оценили участников — на этот раз по уровню образования и профессиональному статусу. Образование определяли по международной шкале — от дошкольного уровня до докторской степени. Профессии оценивали по престижности, уровню автономии и потенциальным возможностям заработка.

Первый этап анализа касался наследственности IQ — то есть того, какая доля различий между людьми может быть связана с генами. Для когнитивных способностей этот показатель составлял примерно 75%.

«Именно это не является чем-то новым. Когнитивная наследственность растет с возрастом, примерно от 20 процентов в раннем детстве до почти 80 процентов в позднем взрослом возрасте, и эта тенденция была прослежена в предыдущих исследованиях», — говорится в статье.

Для образования показатели наследственности колебались от 49% до 66%, а для профессиональных результатов — от 32% до 71%.

Наибольшее внимание исследователей привлекла связь между уровнем IQ в 23 года и социально-экономическим статусом в 27 лет. По результатам анализа, от 69% до 98% этой связи объяснялись общими генетическими факторами — в зависимости от того, шла ли речь об образовании или о профессиональном статусе. По одной из моделей анализа, до 98% связи между IQ и профессиональным статусом объяснялись именно наследственными факторами.

Петри Кайониус заявил, что результаты исследования еще четче демонстрируют роль генетики в формировании индивидуальных различий между людьми.

В то же время авторы работы отмечают, что исследование имеет ограничения. Наблюдение длилось всего четыре года — в период, когда многие люди еще не успевают полностью построить карьеру. Кроме того, исследователи не учитывали уровень IQ и доходы родителей.

Авторы также отмечают, что полностью отделить влияние генов от влияния среды сложно, поскольку эти факторы могут взаимодействовать между собой. Это, по словам исследователей, могло повлиять на оценку генетической доли.

В то же время Петри Кайониус считает, что для молодых людей из этих результатов можно сделать интересный вывод. По его словам, стремление только к статусу может оказаться менее важным в долгосрочной перспективе, чем поиск работы, которая вам подходит.

