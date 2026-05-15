Смертельный удар по Киеву 14 мая: Зеленский приехал к разбитому дому

Зеленский приехал на место разрушенного дома / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших в жилом доме в Дарницком районе, куда попала российская баллистическая ракета и унесла жизни 24 человек.

Об этом говорится в Телеграм главы государства.

«Почтил память погибших на месте дома, разрушенного в результате удара российской ракеты. Здесь Россия унесла жизни 24 человек, среди которых трое детей. Мои искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за этого жестокого террора. Мир должен помнить, какую цену каждый день платит Украина, чтобы российская агрессия не распространялась на другие народы. Светлая память каждому и каждой, чья жизнь была унесена Россией», — отметил он.

Удар по Киеву 14 мая — последние новости

В Киеве в результате российского удара по многоэтажке 14 мая погибли 24 человека. Среди них — трое детей.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в Дарницком районе столицы завершили поисково-спасательную операцию. Она длилась более 28 часов. Подразделения ГСЧС перешли к аварийно-восстановительным работам.

Всего в Киеве из-за обстрелов пострадали 48 человек, среди них двое детей. 30 человек удалось спасти.

Владимир Зеленский сообщал, что, по предварительным данным, в многоэтажку в Киеве попала ракета Х-101.

15 мая в Киеве объявили День траура по погибшим в результате массированной атаки россии 14 мая.

