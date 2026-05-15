- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 22
- Время на прочтение
- 1 мин
Модель-красавица Сара Сампайо в гламурных платьях сияла на красной дорожке в Каннах
Она стала одной из самых изысканных звезд этого престижного международного мероприятия.
Португальская модель Сара Сампайо, прославившаяся как звезда бельевого бренда Victoria’s Secret, традиционно вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Она посетила мероприятие и продемонстрировала изысканные вечерние платья, от которых перехватывало дыхание.
Сначала Сара появилась перед фотографами в изысканном платье-футляре жемчужного оттенка, которое было полностью декорировано жемчугом, пайетками, бисером и большими квадратными бусинами.
Ее платье было от бренда Waad Aloqaili и имело фигурное декольте и оригинальный архитектурный дизайн в зоне бедер. Модель дополнила образ лаконичными босоножками и украшениями от ювелирного бренда Messika.
Также Сампайо носила на красной дорожке и более классический вариант вечернего платья — выбрала наряд от Miu Miu. Это было настоящее платье принцессы А-силуэта с пышной юбкой, шлейфом, рюшами из фатина и пайетками.
Браслет выполнен в оттенке шампанского и очень подходил модели. Сара дополнила ансамбль драгоценностями от Hassanzadeh и лаконичной прической.