Россияне на фронте насмерть отравились алкоголем: перехват от ГУР

Российские военные отравились алкоголем / © Associated Press

В Главном управлении разведки Минобороны Украины поделились, что на Ореховском направлении россияне понесли массовые потери из-за отравления алкоголем. Массовое отравление и смерть в российском войске произошло из-за «синевы».

По информации ГУР, которую удалось узнать из перехватов вражеских разговоров, в рядах 166-го отдельного мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й армии произошло массовое отравление алкоголем.

Этот вражеский полк воюет в Запорожской области на Ореховском направлении.

Россияне жалуются, что много их военных умерли из-за массового отравления «синевой». Более того, тела умерших не забирали по меньшей мере пять-шесть дней.

«Там есть на СНТ такая НП-шка (наблюдательный пункт) наша была, помнишь, Чингис, где очень много 200-х, которые „синевой“ отравились. Там 8 или 10 тел лежали», — вспоминает российский оккупант.

Он поделился, что от отравления алкоголем погибли 8-10 россиян.

«И наши, и союзники аккуратно сложены были, укрыты спальниками, вроде бы лежали», — добавил россиянин.

Напомним, российские военные на юге используют магистральный газопровод для тайной переброски штурмовых и диверсионных групп в тыл украинских сил.

Как сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, оккупанты заранее тренировались на специальных полигонах, а внутри самой трубы обустроили целую инфраструктуру: посты, телефонную связь, укрытия, подкопы и обходные тоннели.

Вход в этот газопровод расположен на подконтрольной РФ территории, а выходы — вблизи позиций ВСУ.

Украинские военные знали о намерениях врага и раньше уничтожили значительное количество россиян, пытавшихся прорваться через газовые коммуникации.

