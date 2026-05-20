"Почтовый дракон" и ИИ: "Укрпочта" удивила изменениями в работе (видео)
"Укрпочта" запустила 100-процентную автоматизированную сортировку на 24 логистических объектах Украины. Как работает искусственный интеллект и робот "Листовой дракон".
Три миллиона посылок в сутки — именно столько способны обрабатывать обновленные сортировочные линии «Укрпочты». Компания завершила трехлетнюю программу модернизации и запустила 100-процентную автоматизированную сортировку на 24 логистических объектах по всей Украине.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Алины Лисовой.
От советских мешков до искусственного интеллекта
Исторически в «Укрпочте» газеты сортировались на старых линиях ручным методом: «Это такой мощный робот. Вы берете, ставите пачку газет сюда и едете, бросаете их в мешки».
Сортировочную линию для газет и других печатных медиа, которой пользовались последние 30-40 лет, показывает гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский. Говорит, сейчас этот агрегат здесь хранят исключительно для музея, ведь рядом уже функционирует машина на основе искусственного интеллекта.
Игорь Смелянский, гендиректор «Укрпочты»: «На экране у оператора появляется задача, подъезжает ящичек, она кладет столько газет, сколько надо для этого отделения, и дальше ящик уже едет в зависимости от того, надо ли еще сортировать, или уже на отправку, робот знает, куда отправить ящик».
«Листовой дракон» и распознавание рукописного текста
Меньше ручного труда и контроль маршрута в режиме реального времени по каждому отправленному письму — процесс роботизации коснулся и письменной корреспонденции. Оператор Татьяна Сокоренко с улыбкой знакомит со своим новым «коллегой» — «Листовым драконом».
Одна из важных задач этого робота — помочь распознать рукописный текст отправителя. Машина моментально считывает, если это электронная марка или штрих-код. Если же на конверте рукописный текст — система распознает индекс наверху и сразу отправляет письмо в соответствующую ячейку. В общем 31 такая сортировочная система уже работает по всей Украине. По словам Смелянского, отныне все письма должны максимально быстро попадать в отделения и адресатам.
«Намного легче»: как изменилась работа для людей
Так же быстро должны доставлять и посылки по Украине и за границу. Благодаря нескольким уровням контроля и конвейерам, которые автоматически распознают вес и размер, работникам больше не надо перемещать крупногабаритные отправления вручную.
Елена Шелудько, оператор: «Легче немного, легче. Вообще-то работа тяжелая, но на автоматической ленте легче работать, чем в ручной».
Валентина Дикая, оператор почтовой связи: «Мы подаем посылку и вот оно здесь сканируется и дальше тоже разбрасывает по городам в боксе. Боксы закрываем, грузим на дилижанты и отправляем, и отправка идет».
Валерий Кошевой, оператор почтовой связи: «Очень удобно. Автоматизировано все хорошо, все четко. По городам разбрасывается, по яйчейкам. Раньше все вручную делали… Далее перемещается на хаб Киев-Левый. Там уже разбрасываются по городам. И потом загружается в автомобиль и едет в пункт выдачи в другой город».
Доставка лекарств в прифронтовые зоны
Автоматически отныне компания обрабатывает и заказы медикаментов в рамках важного социального проекта «Укрпошта.Аптека». Только за одни сутки линии могут отсортировать 8 тысяч заказов, чтобы оперативно отправить туда, где лекарства необходимы наиболее ожидаемо.
Денис Дижицкий, директор департамента управления аптечного бизнеса: «По состоянию на сегодня прифронтовые регионы действительно являются лидерами в заказах, особенно это Харьковская, Сумская, Херсонская, Николаевская области. И на них приходится около 40% по состоянию на сегодня всех заказов, которые мы имеем».
В целом обновленная сеть национального оператора охватывает 24 логистических объекта, среди которых 7 крупных хабов и 17 логистических центров. Несмотря на сложные вызовы войны и немалые убытки, которые компания понесла за время полномасштабного вторжения, она продолжает бесперебойно работать, обеспечивая надежную логистику и социальные услуги по всей стране и в прифронтовых зонах.
