"Почтовый дракон" и ИИ: "Укрпочта" удивила изменениями в работе (видео)

Три миллиона посылок в сутки — именно столько способны обрабатывать обновленные сортировочные линии «Укрпочты». Компания завершила трехлетнюю программу модернизации и запустила 100-процентную автоматизированную сортировку на 24 логистических объектах по всей Украине.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Алины Лисовой.

От советских мешков до искусственного интеллекта

Исторически в «Укрпочте» газеты сортировались на старых линиях ручным методом: «Это такой мощный робот. Вы берете, ставите пачку газет сюда и едете, бросаете их в мешки».

Сортировочную линию для газет и других печатных медиа, которой пользовались последние 30-40 лет, показывает гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский. Говорит, сейчас этот агрегат здесь хранят исключительно для музея, ведь рядом уже функционирует машина на основе искусственного интеллекта.

Игорь Смелянский, гендиректор «Укрпочты»: «На экране у оператора появляется задача, подъезжает ящичек, она кладет столько газет, сколько надо для этого отделения, и дальше ящик уже едет в зависимости от того, надо ли еще сортировать, или уже на отправку, робот знает, куда отправить ящик».

«Листовой дракон» и распознавание рукописного текста

Меньше ручного труда и контроль маршрута в режиме реального времени по каждому отправленному письму — процесс роботизации коснулся и письменной корреспонденции. Оператор Татьяна Сокоренко с улыбкой знакомит со своим новым «коллегой» — «Листовым драконом».

Одна из важных задач этого робота — помочь распознать рукописный текст отправителя. Машина моментально считывает, если это электронная марка или штрих-код. Если же на конверте рукописный текст — система распознает индекс наверху и сразу отправляет письмо в соответствующую ячейку. В общем 31 такая сортировочная система уже работает по всей Украине. По словам Смелянского, отныне все письма должны максимально быстро попадать в отделения и адресатам.

«Намного легче»: как изменилась работа для людей

Так же быстро должны доставлять и посылки по Украине и за границу. Благодаря нескольким уровням контроля и конвейерам, которые автоматически распознают вес и размер, работникам больше не надо перемещать крупногабаритные отправления вручную.

Елена Шелудько, оператор: «Легче немного, легче. Вообще-то работа тяжелая, но на автоматической ленте легче работать, чем в ручной».

Валентина Дикая, оператор почтовой связи: «Мы подаем посылку и вот оно здесь сканируется и дальше тоже разбрасывает по городам в боксе. Боксы закрываем, грузим на дилижанты и отправляем, и отправка идет».

Валерий Кошевой, оператор почтовой связи: «Очень удобно. Автоматизировано все хорошо, все четко. По городам разбрасывается, по яйчейкам. Раньше все вручную делали… Далее перемещается на хаб Киев-Левый. Там уже разбрасываются по городам. И потом загружается в автомобиль и едет в пункт выдачи в другой город».

Доставка лекарств в прифронтовые зоны

Автоматически отныне компания обрабатывает и заказы медикаментов в рамках важного социального проекта «Укрпошта.Аптека». Только за одни сутки линии могут отсортировать 8 тысяч заказов, чтобы оперативно отправить туда, где лекарства необходимы наиболее ожидаемо.

Денис Дижицкий, директор департамента управления аптечного бизнеса: «По состоянию на сегодня прифронтовые регионы действительно являются лидерами в заказах, особенно это Харьковская, Сумская, Херсонская, Николаевская области. И на них приходится около 40% по состоянию на сегодня всех заказов, которые мы имеем».

В целом обновленная сеть национального оператора охватывает 24 логистических объекта, среди которых 7 крупных хабов и 17 логистических центров. Несмотря на сложные вызовы войны и немалые убытки, которые компания понесла за время полномасштабного вторжения, она продолжает бесперебойно работать, обеспечивая надежную логистику и социальные услуги по всей стране и в прифронтовых зонах.

