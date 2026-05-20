"Листовий дракон" та ШІ: "Укрпошта" здивувала змінами у роботі (відео)

Три мільйони посилок на добу — саме стільки здатні обробляти оновлені сортувальні лінії «Укрпошти». Компанія завершила трирічну програму модернізації і запустила 100-відсоткове автоматизоване сортування на 24 логістичних об’єктах по всій Україні.

Від радянських мішків до штучного інтелекту

Історично в «Укрпошті» газети сортувалися на старих лініях ручним методом: «Це такий потужний робот. Ви берете, ставите пачку газет сюди і їдете, кидаєте їх в мішки».

Сортувальну лінію для газет та інших друкованих медіа, якою користувалися останні 30–40 років, показує гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Каже, нині цей агрегат тут зберігають виключно для музею, адже поруч уже функціонує машина на основі штучного інтелекту.

Ігор Смілянський, гендиректор «Укрпошти»: «На екрані у оператора з’являється завдання, під’їжджає ящичок, вона кладе стільки газет, скільки треба для цього відділення, і далі ящик вже їде на залежності від того, чи треба ще сортувати, чи вже на відправку, робот знає, куди відправити ящик».

«Листовий дракон» та розпізнавання рукописного тексту

Менше ручної праці і контроль маршруту в режимі реального часу за кожним відправленим листом — процес роботизації торкнувся і письмової кореспонденції. Операторка Тетяна Сокоренко з посмішкою знайомить зі своїм новим «колегою» — «Листовим драконом».

Одне із важливих завдань цього робота — допомогти розпізнати рукописний текст відправника. Машина моментально зчитує, якщо це електронна марка або штрих-код. Якщо ж на конверті рукописний текст — система розпізнає індекс нагорі та одразу відправляє листа у відповідну комірку. Загалом 31 така сортувальна система вже працює по всій Україні. За словами Смілянського, відтепер усі листи мають максимально швидко потрапляти до відділень і адресатів.

«Набагато легше»: як змінилася робота для людей

Так само швидко мають доправляти і посилки по Україні та за кордон. Завдяки декільком рівням контролю та конвеєрам, які автоматично розпізнають вагу і розмір, працівникам більше не треба переміщати великогабаритні відправлення вручну.

Олена Шелудько, операторка: «Легше трохи, легше. Взагалі-то робота важка, але на автоматичній ленті легше працювати, ніж в ручній».

Валентина Дика, операторка поштового зв’язку: «Ми подаємо посилку і оце воно тут сканується і далі теж розкидає по містах у боксі. Бокси закриваємо, грузимо на диліжанти і відправляємо, і відправка йде».

Валерій Кошевой, оператор поштового зв’язку: «Дуже зручно. Автоматизовано все добре, все чітко. По містам розкидається, по яйчейкам. Раніше все ручно робили… Далі переміщається на хаб Київ-Лівий. Там вже розкидаються по містам. І потім завантажується в автомобіль і їде до пункту видачі в інше місто».

Доставка ліків у прифронтові зони

Автоматично відтепер компанія обробляє і замовлення медикаментів у межах важливого соціального проєкту «Укрпошта.Аптека». Лише за одну добу лінії можуть відсортувати 8 тисяч замовлень, щоб оперативно відправити туди, де ліки необхідні найочікуваніше.

Денис Діжицький, директор департаменту управління аптечного бізнесу: «Станом на сьогодні прифронтові регіони дійсно є лідерами в замовленнях, особливо це Харківська, Сумська, Херсонська, Миколаївська області. І на них припадає близько 40% станом на сьогодні усіх замовлень, які ми маємо».

Загалом оновлена мережа національного оператора охоплює 24 логістичні об’єкти, серед яких 7 великих хабів та 17 логістичних центрів. Попри складні виклики війни та чималі збитки, яких компанія зазнала за час повномасштабного вторгнення, вона продовжує безперебійно працювати, забезпечуючи надійну логістику та соціальні послуги по всій країні та у прифронтових зонах.

