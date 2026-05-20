У Польщі зробили несподівану заяву про українські удари по території РФ: подробиці
Варшава закликала Україну бути обережнішою з ударами по території Росії та «не створювати загрози».
У Польщі заявили, що Україні слід більш точно обирати цілі для завдання ударів на території Росії, аби не створювати загрози для безпеки країн НАТО.
Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє «Укрінформ».
«Безумовно, Україна повинна — і про це також говорять військові та в НАТО — значно точніше визначати цілі, щоб не створювати загрози безпеці країн Альянсу. Україна має бути дуже обережною: розуміючи свої тактичні цілі у війні, яку веде, вона повинна захищати територію країн НАТО», — висловився польський міністр.
Свою позицію Косіняк-Камиш пояснює тим, що в інакшому випадку це може слугувати провокаціям РФ, а також слугувати засобом пропаганди Москви та для ескалації конфлікту й посилення гібридної війни.
Естонія збила дрон з України — що відомо
Стало відомо, що 19 травня Естонія збила український дрон, що прямував до цілей на території Росії. БпЛА ліквідував винищувач місії повітряної поліції Балтії на півдні країни — в районі між озером Виртс’ярв і містом Пильтсамаа.
Своєю чергою, Київ перепросив в Таллінна за заліт безпілотника на територію країни. Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що агресорка РФ свідомо перенаправляє українські дрони на країни Балтії за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.