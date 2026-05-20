ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
66
Час на прочитання
1 хв

У Польщі зробили несподівану заяву про українські удари по території РФ: подробиці

Варшава закликала Україну бути обережнішою з ударами по території Росії та «не створювати загрози».

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Прапор Польщі.

Прапор Польщі. / © Associated Press

У Польщі заявили, що Україні слід більш точно обирати цілі для завдання ударів на території Росії, аби не створювати загрози для безпеки країн НАТО.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє «Укрінформ».

«Безумовно, Україна повинна — і про це також говорять військові та в НАТО — значно точніше визначати цілі, щоб не створювати загрози безпеці країн Альянсу. Україна має бути дуже обережною: розуміючи свої тактичні цілі у війні, яку веде, вона повинна захищати територію країн НАТО», — висловився польський міністр.

Свою позицію Косіняк-Камиш пояснює тим, що в інакшому випадку це може слугувати провокаціям РФ, а також слугувати засобом пропаганди Москви та для ескалації конфлікту й посилення гібридної війни.

Естонія збила дрон з України — що відомо

Стало відомо, що 19 травня Естонія збила український дрон, що прямував до цілей на території Росії. БпЛА ліквідував винищувач місії повітряної поліції Балтії на півдні країни — в районі між озером Виртс’ярв і містом Пильтсамаа.

Своєю чергою, Київ перепросив в Таллінна за заліт безпілотника на територію країни. Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що агресорка РФ свідомо перенаправляє українські дрони на країни Балтії за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
66
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie