Грози, град та шквальний вітер: синоптик розповів, які області накриє негода

На Черкащині оголошено перший рівень небезпечності через різке погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про розвиток потужних грозових процесів, шквалистий вітер та град. Мешканців регіону закликають бути вкрай обережними найближчими днями.

Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За його словами, найближчим часом погодні умови в Центральній Україні можуть завдати чимало клопоту місцевим жителям та комунальним службам.

Черкащина опинилася на лінії нестійкої погоди

Метеоролог наголосив, що розслаблятися та ігнорувати сигнали про негоду зараз у жодному разі не можна. Атмосферний фронт приніс до регіону серйозні ризики.

«Не ігноруйте попередження. Сьогодні та завтра, 21 травня, синоптична ситуація залишиться вибухонебезпечною і наш регіон залишається на лінії нестійкої погоди. У пікові години денного прогріву атмосфера знову активізує розвиток грозових процесів», — заявив Постригань.

Він додав, що разом із потужними грозами зберігається дуже висока ймовірність виникнення супутніх небезпечних природних явищ, зокрема руйнівного шквалистого посилення вітру зі швидкістю 17–22 м/с та випадіння локального граду.

Де саме діє штормове попередження

Офіційне застереження від синоптиків стосується всієї території області без винятку, включно з обласним центром. Фахівці вже оголосили перший рівень небезпечності — жовтий.

«На Черкащині діє попередження: 20 та 21 травня по м. Черкаській області та м. Черкаси грози, в окремих районах град 6-19 мм та шквали 17-22 м/с. I рівень небезпечності, жовтий!» — підкреслив керівник гідрометцентру.

Попри штормові явища, температурні показники в регіоні залишатимуться досить високими та по-справжньому літніми. Так, у нічні години стовпчики термометрів коливатимуться в межах 13–18° тепла, а вдень повітря прогріється до комфортних 23–28°.

Нагадаємо, синоптики попереджають про нестійку погоду в Україні через вплив атмосферних фронтів. У більшості областей найближчими днями очікуються короткочасні дощі, грози та локальні зливи.

За прогнозами, температура повітря коливатиметься від +18 до +29 градусів залежно від регіону. У Києві також можливі дощі та грози, однак збережеться тепла погода.

Також, українців попередили про небезпечні погодні явища у вівторок, 20 травня. Частину регіонів накриють грози, а подекуди очікуються град і сильний вітер.

