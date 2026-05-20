Погодні сюрпризи насуваються на Україну: які області опиняться під ударом стихії

Дощ / © unsplash.com

У четвер, 21 травня, в Україні знову очікується нестійка погода. У більшості областей прогнозують короткочасні дощі та грози, а сухо буде лише на північному сході країни.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні

За її словами, без опадів залишаться Харківщина, Луганщина та Сумщина. На решті території можливі локальні дощі та грози.

Температура повітря вдень коливатиметься в межах +21…+26 градусів. На Лівобережжі буде спекотніше — до +24…+29 градусів. У західних областях очікується свіжа погода — +18…+22 градуси.

«Дехто нарікає, що в них то нема дощу, то нема грози, то дощу мало, то злива завелика. Це буде тривати весь літній період, бо вибірковість літніх процесів поки що не дає такої спроможності бути ідеально вивченою метеорологічною наукою. Тому до зливи з грозою треба готуватися, а несподіване сонечко сприймати вдячно. Хоч і парить зараз в тепліших регіонах немилосердно», — зазначила Діденко.

Погода в Києві

У Києві на День вишиванки також прогнозують короткочасні дощі та грози. Водночас у столиці буде тепло — до +26 градусів.

Нагадаємо, українців попередили про небезпечні погодні явища у вівторок, 20 травня. Частину регіонів накриють грози, а подекуди очікуються град і сильний вітер.

