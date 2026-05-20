У НАТО пригрозили Кремлю відповіддю на "ядерку" і зробили заяву про українські дрони

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте анонсував «руйнівну» відповідь Альянсу на ядерні навчання Росії та Білорусі та гіпотетичний запуск відповідних ракет по України. Також генсек прокоментував інциденти з українськими дронами у повітряному просторі країн Балтії.

Заяву Рютте поширив телеканал «Freeдом».

Генсек Альянсу прокоментував збиття українських безпілотників у повітряному просторі НАТО.

Реклама

«Подивіться, що сталося за останні кілька днів. Це саме те, що ми планували й до чого готувалися. Спокійна, рішуча та пропорційна відповідь на ці вторгнення дронів», — сказав Рютте.

Він також відкинув заяви Росії про те, що країни-члени НАТО начебто дозволили використовувати свою територію для українських атак проти неї.

«І якщо дрони прилітають з України, то вони там не тому, що Україна хотіла відправити безпілотник до Латвії, Литви чи Естонії. Вони там через безрозсудний, незаконний, повномасштабний напад Росії 2022 року, який розпочався 2022-го, після того, що Росія зробила в Криму 2014 року проти України. Саме тому це відбувається. І, як ви бачили вчора, 19 травня — це було вчора чи позавчора — румунський винищувач F-16 із місії повітряної поліції НАТО в Балтії, яка базується в Литві, збив цей дрон над повітряним простором Естонії. Тож це саме те, що ми планували й до чого готувалися», — розповів Рютте.

Також генсек НАТО анонсував «руйнівну» реакцію у відповідь на спільні російсько-білоруські навчання щодо підготовки до використання ядерних боєприпасів та гіпотетичне застосування Росією ядерної зброї проти України.

Реклама

Українські дрони в небі НАТО — що відомо

Нагадаємо, 19 травня у повітряному просторі Естонії вперше збили український дрон, який летів до цілей у РФ, але збився з курсу через російські засоби РЕБ. На перехоплення апарату піднялися румунські винищувачі F-16 місії НАТО з бази в Шяуляї, які знищили його в районі Каблікюла. Український міністр оборони Михайло Федоров перепросив за інцидент. МЗС Естонії наголосило на ефективності ППО НАТО та підтвердило право України бити по військових об’єктах РФ.

Служба зовнішньої розвідки РФ звинуватила Україну в підготовці ударів дронами по російських тилових регіонах з території Латвії, щоб нібито скоротити час підльоту до цілей. Москва стверджує, що Київ уже перекинув до Латвії військових і розмістив їх на місцевих базах, а країни Балтії раніше надавали повітряні коридори для українських дронів. На тлі цих заяв РФ вибухнула погрозами на адресу Риги, цинічно звинувативши латвійську владу в русофобії та заявивши, що членство в НАТО не захистить країну від «удару у відповідь».

Новини партнерів