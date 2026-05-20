Кремль довів до скандалу: країна НАТО викликала РФ "на килим" через погрози "удару у відповідь"

Латвія викликала тимчасового повіреного у справах Росії після заяв Служби зовнішньої розвідки РФ про нібито підготовку ударів українських безпілотників з латвійської території. У Ризі назвали ці твердження брехнею та вручили російському дипломату ноту протесту.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Латвії.

У латвійському МЗС наголосили, що Росія продовжує поширювати неправдиві заяви, попри неодноразові офіційні роз’яснення Риги. Латвія заявляла як дипломатичними каналами, так і публічно, що не надавала згоди на використання своєї території чи повітряного простору для атак по об’єктах у РФ.

У МЗС Латвії підкреслили, що російська сторона цими заявами свідомо поширює дезінформацію та посилює ескалаційну риторику. Тимчасовому повіреному РФ було вручено офіційну ноту протесту.

Причиною дипломатичного демаршу стали повідомлення російських державних медіа з посиланням на Службу зовнішньої розвідки РФ. Там заявили, що Україна нібито готує удари безпілотниками по російських об’єктах із території Латвії, аби скоротити час підльоту дронів до цілей.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс назвав такі звинувачення брехнею. Україна також офіційно спростувала російські заяви. Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Київ не використовує територію чи повітряний простір Латвії для операцій проти Росії і не має таких намірів.

Попри це, постійний представник РФ при ООН Василь Небензя повторив ці вже спростовані твердження на засіданні Ради безпеки ООН. Він заявив, що нібито українські удари можуть готуватися з території Латвії та інших країн Балтії, і пригрозив, що членство в НАТО «не захистить» ці держави від російського «удару у відповідь».

Навіщо Росія розганяє фейки про Латвію

Раніше російська Служба зовнішньої розвідки вже звинуватила Україну у нібито підготовці атак на тилові регіони РФ із залученням Латвії. У Москві стверджували, що Київ начебто «переконав Ригу» дозволити запуск безпілотників зі своєї території.

Такі заяви пролунали на тлі дедалі частіших і результативніших ударів по військових, промислових та енергетичних об’єктах у Росії. Кремль намагається пояснити провали власної протиповітряної оборони не слабкістю системи, а вигаданою участю країн НАТО.

Російська риторика щодо Балтії останнім часом стає дедалі агресивнішою. У РФ уже відкрито погрожують Латвії «ударами у відповідь», хоча жодних доказів своїх звинувачень не надають.

Аналітики припускають, що такі заяви можуть бути частиною інформаційної підготовки до подальшого тиску на країни Балтії. Кремль намагається створити картину нібито «загрози» з боку НАТО та України, щоб виправдовувати власні погрози, провокації або майбутню ескалацію в регіоні.

