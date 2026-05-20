США просять Україну допомогти Лукашенку: що стоїть за новим тиском

США тиснуть на Україну, щоб домогтися послаблення обмежень на імпорт калійних добрив із Білорусі. Вашингтон також просить Київ переконати європейські країни піти на аналогічний крок.

Про це повідомляють джерела Bloomberg, знайомі з ситуацією.

Йдеться про калій — важливий компонент добрив, який використовують у сільському господарстві для підвищення врожайності. До запровадження західних санкцій експорт калійних добрив був одним із головних джерел валютних надходжень для Білорусі.

Обмеження проти Мінська запровадили через політичні репресії всередині країни та підтримку Росії у війні проти України. Саме санкції суттєво вдарили по білоруському експорту.

За словами співрозмовників, у Вашингтоні вважають, що пом’якшення обмежень може допомогти віддалити Білорусь від Росії та покращити відносини Заходу з Мінськом.

Раніше цього року США вже скасували частину власних обмежень на постачання добрив із Білорусі. Це стало частиною домовленості, в межах якої режим Олександра Лукашенка звільнив сотні політичних в’язнів.

Адміністрація Дональда Трампа прагне відновити контакти з Лукашенком, який залишається близьким союзником російського диктатора Володимира Путіна.

Втім, без скасування європейських санкцій ефект від такого кроку буде обмеженим. Білорусь не може користуватися своїми традиційними маршрутами експорту через термінали Балтійського моря, тому змушена покладатися на російські порти та залізниці. Ключову роль у транзиті можуть відігравати Польща та Литва.

Міністерство закордонних справ України та Державний департамент США не відповіли на запити журналістів щодо коментаря.

За даними ЗМІ, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс минулого тижня на закритому засіданні правлячої партії заявив, що Литва та інші країни регіону починають відчувати тиск з боку США щодо транзиту білоруського калію.

Пізніше канцелярія президента Литви спробувала пом’якшити ці заяви, наголосивши, що прямого тиску з боку США не було, а обговорювалося лише теоретичне питання.

У Вільнюсі заявили, що не планують змінювати заборону на транзит з міркувань національної безпеки. Крім того, такий крок суперечив би санкціям ЄС.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що підтримуватиме продовження санкцій проти Білорусі наступного року, оскільки режим Лукашенка не змінив своєї поведінки та продовжує допомагати Росії.

Після санкцій США проти ключового виробника калію «Беларуськалий» 2021 року Білорусь переорієнтувала експорт через Росію. Це ще більше посилило економічну залежність режиму Лукашенка від Кремля.

Втім, за словами джерел, рішення Вашингтона послабити власні санкції навряд чи суттєво змінить ситуацію без аналогічного кроку з боку ЄС. Саме європейські обмеження блокують транзит білоруського калію через Литву до порту Клайпеда, який раніше був одним із головних експортних вузлів.

Навчання в Білорусі: останні новини

Цього місяця президент Володимир Зеленський попередив, що Мінськ ризикує ще глибше втягнутися у війну Росії проти України. Він також припустив, що Білорусь може знову стати плацдармом для атак.

Водночас український президент заявив, що РФ «дотискає» «президента» Олександра Лукашенка для атаки на Київ або НАТО. За даними розвідки, зокрема відбулись додаткові контакти між росіянами та білоруським диктатором, які мають на меті переконати його долучитись до нових операцій Москви.

На тлі цих заяв Мінськ оголосив про позапланові ядерні навчання спільно з Росією.

Своєю чергою, Україна терміново посилює оборону Києва. Зокрема, буде посилено Чернігівсько-Київський напрямок через спроби Москви втягнути Мінськ у безпосередню військову агресію.

