Таємна програма з підготовки військових РФ для війни в Україні: Китай відреагував на витік даних

Прапор Китаю. / © Associated Press

Реклама

Офіційний Пекін заперечує інформацію ЗМІ про таємну підготовку в Китаї російських військових, які брали участь у війні проти України, і закликає утримуватись від ескалації.

Про це йдеться у відповіді МЗС КНР, наданій на запит «Укрінформу».

«У питанні української кризи (так КНР офіційно називає війну — Ред.) Китай послідовно дотримується об’єктивної та неупередженої позиції і докладає зусиль для сприяння мирним переговорам», — йдеться у відповіді.

Реклама

Зазначається, що Пекін дотримується «послідовної і чіткої» позиці. Водночас, наголосили в КНР, «сторони конфлікту не повинні навмисно розпалювати конфронтацію чи перекладати провину на інших».

Таємна підготова росіян у Китаї — що відомо

Reuters отримало секретні документи та дані європейських розвідок про те, що Китай таємно навчав військових РФ для війни проти України. Основну увагу під час такого вишколу приділяли БпЛА. За даними видання, інформація про закриті навчальні програми міститься у двомовній російсько-китайській угоді, підписаній військовими високопосадовцями 2 липня 2025-го.

Водночас аналітики ISW наголошують: домовленості між РФ та Китаєм свідчить про те, що Москва і її союзники використовують війну в Україні для військового навчання та випробувань. Зокрема, багато росіян, які брали участь у навчаннях в КНР, мали достатньо високий ранг, щоб передавати отримані уроки нижче по командному ланцюжку.

Дата публікації 17:13, 15.05.26 Кількість переглядів 220 Путін поспіхом летить до Китаю слідом за Трампом?!

Новини партнерів