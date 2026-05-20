Путін зустрівся з «дорогим другом» Сі у Китаї: перші заяви

Сі Цзіньпін і Володимир Путін / © Associated Press

«Фюрер» РФ Володимир Путін, який перебуває з візитом у Китаї, вже зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Вони вже провели переговори у вузькому складі.

Про це повідомляють росЗМІ.

У відкритій частині промови диктатор далі розхвалював відносини Москви та Пекіна, які вийшли на «безпрецедентно» високий рівень, є «зразком всеосяжного партнерства» і «прикладом міждержавних зв’язків у сучасному світі». Саме тому, каже Путін, Москва готова надалі забезпечувати «безперебійні постачання нафти і газу на ринок КНР».

Крім того, Путін улесливо відгукувався про «дорогого друга» Сі, який «влаштував тепле приймання і гостинність», та переговори з лідером КНР, які минули «у дружньому та довірчому ключі».

«Фюрер» країни-агресорки заявив, що обговорив із Сі «актуальні міжнародні питання» та зухвало додав, мовляв, Москва і Пекін «солідарно виступають на захист міжнародного права».

Своєю чергою, Сі Цзіньпін зазначив, що на сьогоднішній день відносини Китаю та РФ досягли «високого рівня». З його слів, світ ризикує скотитися назад до «закону джунглів». Мовляв, цьому тлі цінність договору між РФ і Китаєм про дружбу та співпрацю проявляється більш виразно.

Financial Times з посиланням на власні джерела заявило, що нібито Сі шокував заявою про Путіна під час зустрічі з Дональдом Трампом. За даними видання, обговорюючи ситуацію в Україні, лідер КНР заявив, мовляв, врешті «фюрер» РФ може пошкодувати про своє вторгнення до України.

Втім, після публікації FT Китай відхрестився від цієї інформації, назвавши її такою, що «суперечить фактам і є чистою вигадкою».

Водночас після заяви Сі про війну в Україні Путін почав улесливо вихваляти китайського колегу. За його словами, «добрі та дружні контакти» Москви й Пекіна «не проти когось», а працює «на загальне процвітання» і навіть задля «вирішення нагальних загальносвітових проблем».

