Чим замінити авокадо: які продукти багаті на корисні жири

Жири є надзвичайно корисними й необхідними для нормального функціонування організму / © Pixabay

Реклама

У сучасному суспільстві, де дедалі більше людей звертають увагу на своє здоров’я, роль харчування стає фундаментальним аспектом підтримки благополуччя. У цьому контексті корисні жири відіграють важливу роль, надаючи організму необхідні компоненти для підтримки оптимального функціонування.

Наукові дослідження підтверджують, що деякі жири є надзвичайно корисними й необхідними для нормального функціонування організму.

Що таке корисні жири

Корисні жири, відомі також як ненасичені, являють собою клас жирних кислот, які сприятливо впливають на здоров’я. Вони містять мононенасичені та поліненасичені жири, кожен з яких має свої унікальні властивості та користь для організму.

Реклама

Продукти з корисними жирами

Риба

Жирна риба, така як лосось, тунець і сардина, містить омега-3 жирні кислоти, які корисні для серцево-судинної системи та мозку.

Оливкова олія

Мононенасичена жирна кислота в оливковій олії допомагає підтримувати здоров’я серця та знижує ризик захворювань.

Авокадо

Цей фрукт містить мононенасичені жири, які допомагають знижувати рівень поганого холестерину та підтримувати оптимальне функціонування організму.

Реклама

Горіхи та насіння

Мигдаль, волоські горіхи, фісташки чи арахісова паста — усі вони містять суміш корисних жирів.

Насіння чіа, коноплі та льону — це не лише жири, а й рослинний білок. Чіа-пудинг або ложка насіння у каші — класика здорового сніданку.

Норма споживання

Загальний вміст жирів у раціоні залежить від індивідуальних потреб, активності та фізіологічних характеристик кожної людини. Однак велике значення має баланс між різними видами жирів.

Раніше вчені виявили потужні лікувальні властивості популярного та дешевого овоча — буряка. Його регулярне вживання допомагає боротися з ішемічною хворобою та очищує судини.

Реклама

Новини партнерів