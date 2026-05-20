Манікюр із сонечками / © Credits

Мініатюрні червоно-чорні жучки на молочній базі, французький манікюр із мікромалюнками, 3D-декор і квіткові акценти — нова нігтьова естетика поєднує ностальгію, романтику пікніка та модний настрій.

Ще зовсім недавно світ краси був одержимий естетикою чистої натуральності: короткі молочні нігті, нейтральні відтінки, «дорогий мінімалізм» і абсолютна стриманість у нігтьовому дизайні, проте зараз все змінилося.

Мода почала втомлюватися від ідеальної «стерильності» та повернулася до чогось живого, кумедного та персоналізованого. Саме тому казковий манікюр, грайливий та трохи казковий, переживає справжній бум.

Видання Real Simple називає манікюр із сонечками одним із наймиліших манікюрних трендів сезону. І складно сперечатися, адже цей дизайн одночасно має модний, романтичний та дуже емоційний вигляд.

Всі раптом закохалися у сонечок

Манікюр із сонечками працює одразу на кількох рівнях. По-перше — це ностальгія, адже сонечка асоціюються з дитинством, літом, пікніками, наліпками на шкільних зошитах і відчуттям безтурботності. По-друге — це тренд на персоналізований стиль.Ідеальний мінімалізм поступово відходить на другий план, а на зміну йому приходять образи з характером.

Зараз усе знову стає трохи милішим і дивакуватішим, а не просто ідеально «відполірованим», а нігті для цього — ідеальне поле експериментів.

Що таке манікюр із сонечками

Класичний манікюр — це дизайн із використанням червоного, чорного та білого лаку, і мініатюрних деталей, натхненних сонечками. У дизайні часто використовують характерні чорні цятки, маленькі намальовані жучки, листя, ромашки та квіткові елементи.

При цьому тренд дуже варіативний, він може мати вигляд, як майже непомітний манікюр із одним маленьким сонечком або як повноцінний 3D арт із об’ємними жучками на кожному нігті. І саме ця універсальність зробила тренд настільки популярним.

У цього манікюру є дуже конкретний настрій і саме він зробив тренд вірусним. Це естетика почуттів босоніж по траві, літа за містом, плетених кошиків, романтичних суконь, пікніків і безтурботності.

Манікюр має вигляд ніби модна версія дитячого літа, але у сучасній інтерпретації.

Френч із сонечками

Один із найпопулярніших варіантів цього манікюра. Для нього зазвичай ідеально підходять довгі мигдалеподібні нігті, напівпрозора рожева база та тонкий червоний кінчики.

Мініатюрні сонечка малюють за допомогою маленької чорної крапки для голови та більшої червоної для тіла. Можна ще додати одну милу деталь — тонкі пунктирні лінії, які імітують «маршрут польоту» жучка. Саме така версія тренду має особливий модний вигляд.

3D манікюр

Для тих, хто любить максимізувати красу, існує виразніша версія тренду. Основою стає молочно-біла база, мініатюрні ромашки та об’ємні сонечка. Жучків можна намалювати використати спеціальні нігтьові стікери чи зробити 3D-гелем.

Жовтий френч із жучками

Тренд вийшов далеко за межі TikTok, наприклад акторка Джої Кінг нещодавно з’явилася з манікюром із сонечками під час презентації у Нью-Йорку. Він поєднував ніжно-жовтий френч, чорний горошковий візерунок і маленькі акценти-сонечка.

А для романтичнішої версії жовтий можна замінити на світло рожевий.

Ще одна причина популярності те, що дизайн можна легко повторити вдома Ідеальна симетрія тут не потрібна, навпаки, легка «неідеальність» робить його ще чарівнішим.

Манікюр із сонечками — значно більше, ніж просто сезонний нігтьовий тренд. Це маленька втеча від серйозності, стерильності та постійної потреби мати ідеальний вигляд.

