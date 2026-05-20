Миниатюрные красно-черные жучки на молочной базе, французский маникюр с микрорисунками, 3D-декор и цветочные акценты — новая ногтевая эстетика сочетает ностальгию, романтику пикника и модное настроение.

Еще совсем недавно мир красоты был одержим эстетикой чистой натуральности: короткие молочные ногти, нейтральные оттенки, «дорогой минимализм» и абсолютная сдержанность в ногтевом дизайне, однако сейчас все изменилось.

Мода начала уставать от идеальной «стерильности» и вернулась к чему-то живому, забавному и персонализированному. Именно поэтому сказочный маникюр, игривый и немного сказочный, переживает настоящий бум.

Издание Real Simple называет маникюр с божьими коровками одним из самых милых маникюрных трендов сезона. И сложно спорить, ведь этот дизайн одновременно выглядит модно, романтично и очень эмоционально.

Все вдруг влюбились в солнышек

Маникюр с божьими коровками работает сразу на нескольких уровнях. Во-первых — это ностальгия, ведь божьи коровки ассоциируются с детством, летом, пикниками, наклейками на школьных тетрадях и ощущением беззаботности. Во-вторых — это тренд на персонализированный стиль. Идеальный минимализм постепенно отходит на второй план, а на смену ему приходят образы с характером.

Сейчас все снова становится немного милее и чудаковатее, а не просто идеально «отполированным», а ногти для этого — идеальное поле экспериментов.

Что такое маникюр с божьими коровками

Классический маникюр — это дизайн с использованием красного, черного и белого лака, и миниатюрных деталей, вдохновленных божьими коровками. В дизайне часто используют характерные черные пятнышки, маленькие нарисованные жучки, листья, ромашки и цветочные элементы.

При этом тренд очень вариативен, он может выглядеть, как почти незаметный маникюр с одной маленькой божьей коровкой или как полноценный 3D арт с объемными жучками на каждом ногте. И именно эта универсальность сделала тренд настолько популярным.

У этого маникюра есть очень конкретное настроение и именно оно сделало тренд вирусным. Это эстетика чувств босиком по траве, лета за городом, плетеных корзинок, романтических платьев, пикников и беззаботности.

Маникюр выглядит как модная версия детского лета, но в современной интерпретации.

Френч с божьими коровками

Один из самых популярных вариантов этого маникюра. Для него обычно идеально подходят длинные миндалевидные ногти, полупрозрачная розовая база и тонкие красные кончики.

Миниатюрные божьи коровки рисуют с помощью маленькой черной точки для головы и более крупной красной для тела. Можно еще добавить одну милую деталь — тонкие пунктирные линии, которые имитируют «маршрут полета» жучка. Именно такая версия тренда выглядит особенно модно.

3D маникюр

Для тех, кто любит максимизировать красоту, существует более выразительная версия тренда. Основой становится молочно-белая база, миниатюрные ромашки и объемные божьи коровки. Жучков можно нарисовать, использовать специальные ногтевые стикеры или сделать 3D-гелем.

Желтый френч с жучками

Тренд вышел далеко за пределы TikTok, например актриса Джоуи Кинг недавно появилась с маникюром с божьими коровками во время презентации в Нью-Йорке. Он сочетает нежно-желтый френч, черный горошковый узор и маленькие акценты-божьи коровки.

А для более романтичной версии желтый можно заменить на светло-розовый.

Еще одна причина популярности то, что дизайн можно легко повторить дома. Идеальная симметрия здесь не нужна, наоборот, легкая «неидеальность» делает его еще более очаровательным.

Маникюр с божьими коровками — гораздо больше, чем просто сезонный ногтевой тренд. Это маленький побег от серьезности, стерильности и постоянной потребности выглядеть идеально.

