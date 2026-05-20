Как выглядят розы сорта "Сэр Дэвид Бекхэм", вызвавшие фурор среди садоводов

Роза «Сэр Дэвид Бекхэм», фото: instagram.com/david_austin_roses

Презентация этого роскошного цветка состоялась недавно на престижной королевской выставке цветов Chelsea Flower Show.

Сорт стал трогательным подарком футболисту на его 50-летний юбилей от его младшей дочери Харпер. Она обратилась к селекционерам с просьбой подобрать цветок, который бы отражал любовь ее отца к загородной жизни и британской природе и часам, проведенным вместе в семейном саду.

В своем Instagram Дэвид показал фото с дочерью, на котором они запечатлены с кустом роз, названных в его честь.

Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер / © Instagram Дэвида Бекхэма

Как выглядит цветок

Бутоны имеют нежно-розовый оттенок, однако по мере раскрытия превращаются в крупные белоснежные цветы с легким румянцем и теплой желтоватой серединой. Особую выразительность им придают яркие золотистые тычинки, выделяющиеся в центре цветка.

Аромат цветка

Роза отличается сложным и насыщенным ароматом с многослойным парфюмерным звучанием. Свежие зеленые ноты с легким оттенком банановой кожуры постепенно раскрываются теплыми медово-мускусными аккордами, в которых ощущаются нюансы нуги, гвоздики и мирры.

Отметим, роза «Сэр Дэвид Бекхэм» создана в сотрудничестве с фондом «The King’s Foundation», послом которого является сэр Дэвид Бекхэм. В рамках этого сотрудничества с каждой проданной розы 2,50 фунта стерлингов перечисляются в благотворительный фонд короля Чарльза III, занимающийся вопросами охраны природы и устойчивого развития, поддерживая его работу по созданию устойчивых сообществ и популяризации традиционных ремесел.

Король Чарльз ІІІ и Дэвид Бекхэм на Chelsea Flower Show 2026 / © Getty Images

Награды

Сам сорт роз Sir David Beckham на данный момент не завоевал отдельных ботанических наград, так как был официально представлен публике всего пару дней назад. Однако питомник David Austin Roses традиционно оформляет свои масштабные стенды в Большом павильоне в виде цветущих садов. На текущей выставке Chelsea Flower Show 2026 их великолепная композиция Cotswold Garden, где центральное место заняла презентация розы Бекхэма, удостоилась престижной Золотой медали за ландшафтный дизайн и презентацию сортов.

