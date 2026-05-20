Общество
258
2 мин

Она в коричневом костюме, он — в черном лонгсливе-поло: супруги Зеленские посетили выставку известного художника

Владимир и Елена Зеленские осмотрели работы художника Ивана Марчука и поздравили его с юбилеем.

Алина Онопа
Елена и Владимир Зеленские / © Instagram Елены Зеленской

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская посетили презентацию выставки «Иван Марчук. Музейные коллекции», которая состоялась в Художественном центре «Шоколадный дом».

Елена и Владимир Зеленские и Иван Марчук / © Instagram Елены Зеленской

На ней представлены произведения Ивана Марчука из фондов 11 музейных учреждений Киева, Львова, Ивано-Франковска, Луцка, Сум и Канева от конца 1960-х годов до наших дней. Проект дополняют иммерсивная проекция, оживляющая сюжеты произведений Ивана Марчука, и малоизвестные архивные материалы о жизни и творчестве художника.

Зеленский поблагодарил художника за его творчество и поздравил его с юбилеем, который Марчук отметил 12 мая.

«Мы все понимаем, что Иван Степанович всю свою жизнь боролся за то, чтобы быть собой, — то бюрократия, то цензура. Так же, как и сегодня все наше государство борется за то, чтобы быть собой. И я уверен, что Иван Степанович победил в своей борьбе. И вся наша Украина победит в своей», — сказал Владимир Зеленский и вручил художнику орден князя Ярослава Мудрого V степени.

Иван Марчук и Владимир Зеленский / © Instagram Елены Зеленской

На мероприятии первая леди предстала в коричневом костюме, состоящем из брюк и жакета на запах, поверх которого она завязала тканевый пояс в тон. Елена собрала волосы в элегантную прическу, выпустив спереди прядь, сделала нежный макияж, украсила уши лаконичными золотыми серьгами, а к лацкану жакета прикрепила интересную золотую брошь.

Елена и Владимир Зеленские и Иван Марчук / © Instagram Елены Зеленской

Президент был одет в черный лонгслив-поло и черные брюки, которые дополнил черными кроссовками.

Напомним, Елена Зеленская в шоколадной блузке с галстуком-бантом встретилась с румынской коллегой.

