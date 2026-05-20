70-летняя актриса Джина Дэвис ошеломила молодым видом в черном мини-платье
Звезда подчеркнула фигуру и показала собственным примером, что возраст — это лишь цифра.
Голливудская актриса Джина Дэвис, которой сейчас 70 лет, позировала фотографам на премьере сериала «Бороуз» в Лос-Анджелесе в смелом мини-платье.
Наряд был украшен вышивкой из белого бисера и камней, а также имел глубокое V-образное декольте. Платье звезда сочетала с черными капроновыми колготками и классическими черными туфлями, а шею украсила длинным колье-нити.
Многие отметили, что актриса выглядит очень молодо. Роскошности ее образу добавила прическа с распущенными волосами и легкий макияж.
Напомним, что также молодым видом и стильными образами часто привлекает внимание актриса Брук Шилдс. Звезде сейчас 60 лет и она обожает изысканные луки, а также часто выходит в свет с дочерьми.