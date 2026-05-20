ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
167
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Анна з'явилася на садовій вечірці в образі, як у її матері королеви Єлизавети II

Принцеса Анна та її чоловік віце-адмірал сер Тімоті Лоуренс відвідали щорічну садову вечірку організації "Not Forgotten Association" у Букінгемському палаці в Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Принцеса Анна і Тімоті Лоуренс

Принцеса Анна і Тімоті Лоуренс / © Associated Press

75-річна принцеса Анна з'явилася на заході цього дня в образі, що схожий на вбрання її покійної матері королеви Єлизавети II.

Королева Єлизавета II в Аскоті 2019 року / © Getty Images

Королева Єлизавета II в Аскоті 2019 року / © Getty Images

Одягнена в блідо-блакитне весняне пальто, капелюх до тону, рукавички та класичне перлинне намисто-чокер, і такі самі сережки, 75-річна принцеса здавалося, майже точно повторювала фірмовий стиль покійної королеви Єлизавети II з перегонів в Аскоті 2019 року.

Принцеса Анна і Тімоті Лоуренс справа / © Associated Press

Принцеса Анна і Тімоті Лоуренс справа / © Associated Press

Королівська принцеса зробила фірмову зачіску та макіяж з червоною помадою на губах, а під пахвою тримала шкіряну сумку.

На садовій вечірці вшановували благодійну організацію The Not Forgotten Association, яка надає підтримку ветеранам у Великій Британії, які страждають від травм, хвороб та самотності. Принцеса Анна співпрацює з цією організацією від 2000 року і давно виступає на захист інтересів військовослужбовців та ветеранів.

Принцеса Анна на садовій вечірці / © Associated Press

Принцеса Анна на садовій вечірці / © Associated Press

Принцеса Анна на садовій вечірці / © Associated Press

Принцеса Анна на садовій вечірці / © Associated Press

Днем раніше принцеса, нагадаємо, відвідувала Chelsea Flower Show 2026 у Челсі, де супроводжувала короля Чарльза та королеву Каміллу.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
167
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie