Принцеса Анна з'явилася на садовій вечірці в образі, як у її матері королеви Єлизавети II
Принцеса Анна та її чоловік віце-адмірал сер Тімоті Лоуренс відвідали щорічну садову вечірку організації "Not Forgotten Association" у Букінгемському палаці в Лондоні.
75-річна принцеса Анна з'явилася на заході цього дня в образі, що схожий на вбрання її покійної матері королеви Єлизавети II.
Одягнена в блідо-блакитне весняне пальто, капелюх до тону, рукавички та класичне перлинне намисто-чокер, і такі самі сережки, 75-річна принцеса здавалося, майже точно повторювала фірмовий стиль покійної королеви Єлизавети II з перегонів в Аскоті 2019 року.
Королівська принцеса зробила фірмову зачіску та макіяж з червоною помадою на губах, а під пахвою тримала шкіряну сумку.
На садовій вечірці вшановували благодійну організацію The Not Forgotten Association, яка надає підтримку ветеранам у Великій Британії, які страждають від травм, хвороб та самотності. Принцеса Анна співпрацює з цією організацією від 2000 року і давно виступає на захист інтересів військовослужбовців та ветеранів.
Днем раніше принцеса, нагадаємо, відвідувала Chelsea Flower Show 2026 у Челсі, де супроводжувала короля Чарльза та королеву Каміллу.