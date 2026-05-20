Анастасія Приходько вкотре оскандалилася публічною заявою: що сталося після скасування концертів
Висловлювання артистки безпосередньо вплинули на її кар’єру. Низку її запланованих концертів було скасовано, та позиція співачки не змінюється.
Українська співачка Анастасія Приходько знову опинилася в центрі скандалу через заяви щодо мови, що спричинили хвилю обговорень та скасування її концертів артистки, а також привернули увагу до її публічної позиції та різких висловлювань.
Діяльність зірки опинилася під тиском через її коментарі про мовне питання. У медіапросторі дедалі частіше звучать повідомлення про скасування виступів. Сама Приходько не змінює риторику й демонструє жорстку позицію. Вона публічно реагує на критику та продовжує дискусії з підписниками. У соцмережах співачка вкотре намагається пояснити свої погляди. Паралельно вона не уникає різких формулювань у відповідь на коментарі.
«Найскладніше — бути собою у світі, який постійно намагається зробити тебе кимось іншим… Я не буду писати, хто ці слова, це не допоможе тобі! Бажаю всім гарного вечора», — написала Анастасія на своїй сторінці в Threads.
У дописі артистка звернулася до аудиторії з різкою ремаркою, це викликало нову хвилю обговорень, адже частина користувачів сприйняла її тон як зверхній і провокативний.
У дискусіях у соцмережах Приходько неодноразово вступала в емоційні перепалки з користувачами. Вона наполягала, що має право на власну позицію та її висловлення. Критики ж зауважували, що форма подачі лише загострює конфлікт і провокує нові хвилі негативу.
Нагадаємо, що раніше довкола заяв співачки про мовне питання вже виникали публічні суперечки. Нещодавно Анастасія Приходько процитувала Ірину Фаріон та викликала обурення публічним висловлюванням.