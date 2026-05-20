Зукін Валерій Дмитрійович директор клікініки

У червні 2026 року клініці репродуктивної медицини «Надія» виповнюється 20 років. За цей час в Україні змінилося не лише саме лікування безпліддя — змінилося суспільство, мова, якою люди говорять про репродуктивне здоров’я, і навіть ставлення до батьківства як такого.

Ще на початку 2000-х тема IVF в Україні залишалася майже закритою. Пари роками приховували лікування навіть від близьких, а діагноз “безпліддя” часто сприймався не як медичний стан, а як особиста поразка або щось, про що “не говорять уголос”. Репродуктивна медицина існувала ніби окремо від публічного простору — десь між страхом, міфами та браком інформації.

Сьогодні ситуація виглядає зовсім інакше. За даними міжнародних досліджень, покоління людей 25–40 років значно відкритіше говорить про репродуктивне здоров’я, проходить профілактичні обстеження та сприймає fertility care як частину сучасної медицини, а не “останній шанс”. У світових медіа тема IVF давно перестала бути виключно медичною — вона стала частиною великої розмови про психологію, стосунки, кар’єру, пізнє батьківство, генетику та право людини вільно говорити про свій досвід.

Судома Ірина Олександрівна, директор науки та розвитку

Україна проходила цей шлях значно швидше й емоційніше — разом із трансформацією самої медичної системи. І клініка «Надія» була серед тих центрів, які фактично стояли біля витоків сучасної української репродуктології.

Від мовчання — до відкритого діалогу

Двадцять років тому більшість пар зверталися до репродуктологів уже після багатьох років безрезультатних спроб завагітніти. Часто — виснаженими, із відчуттям провини, страхом осуду або тиском з боку родини.

У суспільстві майже не говорили:

про чоловічий фактор безпліддя;

втрату вагітності;

психологічний стан пари;

донорські програми;

замороження яйцеклітин;

репродуктивне планування.

Особливо складною тема залишалася для жінок. Саме на них традиційно покладали відповідальність за народження дитини — навіть у тих випадках, де причина безпліддя не була пов’язана з жіночим здоров’ям.

У міжнародних психологічних дослідженнях початку 2000-х безпліддя нерідко називали “невидимою кризою”: станом, який глибоко впливає на людину, але залишається майже непомітним для оточення. Пари проходили лікування в ізоляції — без відкритої підтримки, спільнот чи публічного діалогу.

Сьогодні ця культура змінюється. Соціальні мережі, пацієнтські історії, публічні інтерв’ю та розвиток доказової медицини поступово прибрали навколо репродуктивної теми відчуття табу. Те, що раніше звучало як “щось соромне”, дедалі частіше стає частиною нормальної розмови про здоров’я.

Українська репродуктивна медицина: шлях довжиною у два десятиліття

За ці роки українська репродуктологія пройшла шлях від обмежених можливостей і дефіциту технологій — до медицини, інтегрованої у світовий контекст.

Веселовський Віктор Вікторович, медичний директор

Клініка «Надія» була серед центрів, які не просто спостерігали за цими змінами, а брали участь у їх формуванні. Багато технологій, які сьогодні стали звичними для сучасної репродуктивної медицини, ще 15–20 років тому виглядали як медицина майбутнього.

Серед інновацій, які клініка однією з перших впровадила в Україні:

ембріоскопія — технологія безперервного спостереження за розвитком ембріонів, що дозволяє оцінювати їхній розвиток у динаміці та обирати найбільш перспективні для переносу;

НІПТ (неінвазивний пренатальний тест) — сучасний метод скринінгу генетичних аномалій плода без ризику для вагітності;

IMSI — метод інтрацитоплазматичної ін'єкції морфологічно відібраних сперматозоїдів, який дозволяє значно підвищити якість запліднення у складних випадках;

пронуклеарний перенос — одна з найбільш інноваційних технологій сучасної репродуктивної медицини, що застосовується у випадках складних генетичних порушень.

За ці роки сама репродуктивна медицина стала значно точнішою, персоналізованішою та технологічнішою. Але паралельно відбулася ще одна важлива зміна — пацієнти почали очікувати від медицини не лише результату, а й пояснення, підтримки та партнерства.

Лабораторія як серце сучасної репродуктології

Сьогодні успіх репродуктивного лікування неможливо уявити без високотехнологічної лабораторної бази. Саме тому одним із ключових напрямків розвитку клініки «Надія» стало створення власної сучасної ембріологічної та генетичної лабораторії.

Це дозволяє проводити повний цикл діагностики та лікування в одному місці — із контролем кожного етапу:

від первинного обстеження;

до ембріологічних процедур;

генетичного аналізу;

культивації ембріонів;

та кріоконсервації.

Клініка працює відповідно до міжнародних стандартів якості, що підтверджується сертифікацією ISO. За цим стоїть не лише формальна відповідність вимогам, а системний підхід до безпеки, контролю процесів і постійного вдосконалення медичних та лабораторних процедур.

У сучасній репродуктивній медицині пацієнти дедалі більше звертають увагу не лише на ім’я лікаря чи перелік послуг, а й на якість внутрішніх процесів клініки — ембріологію, генетику, стандарти безпеки, стабільність лабораторних умов. Саме ці “невидимі” деталі часто стають фундаментом довіри.

Чоловічий фактор: одна з головних змін покоління

Ще двадцять років тому відповідальність за труднощі із зачаттям у суспільстві майже автоматично покладали на жінку. Сьогодні репродуктивна медицина говорить про інше: фертильність — це питання обох партнерів.

За міжнародними даними, чоловічий фактор присутній приблизно у половині випадків безпліддя. І якщо раніше чоловіки значно рідше проходили обстеження, то сьогодні ситуація поступово змінюється.

Пари дедалі частіше приходять на консультації разом, а тема чоловічого репродуктивного здоров’я перестає бути “невидимою” частиною діалогу.

Репродуктивний check-up як нова культура турботи про себе

Ще одна глобальна тенденція останніх років — поява культури репродуктивного check-up.

Раніше до репродуктолога зверталися переважно тоді, коли проблема вже існувала роками. Сьогодні молоді люди все частіше ставляться до фертильності як до частини загального здоров’я.

Пари проходять обстеження до планування вагітності, перевіряють оваріальний резерв, цікавляться генетичними ризиками та можливостями fertility preservation. Це частина сучасної preventive medicine — медицини, орієнтованої не лише на лікування, а й на прогнозування та профілактику.

Від технологій — до людяності

Попри стрімкий розвиток репродуктивних технологій, головна зміна останніх двадцяти років полягає не лише в обладнанні чи лабораторіях.

Медицина стала значно більш людяною.

Сьогодні пацієнти очікують:

чесного діалогу;

делікатності;

емоційної підтримки;

зрозумілих пояснень;

відчуття безпеки;

команди, якій можна довіряти.

І, можливо, саме це стало найважливішою трансформацією репродуктивної медицини за останні два десятиліття.

Для клініки «Надія» ці 20 років — це не лише історія розвитку технологій. Це історія тисяч дуже особистих людських історій, які проходили шлях від тривоги та невизначеності — до нового життя.

