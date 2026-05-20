Найрідкісніших тюленів у світі спіймали у прихованих підводних схованках (фото)

Тюлені в печері. Фото: Oryx/CC BY 4.0

Реклама

Біля Іонічних островів у Греції вчені виявили приховані підводні «бульбашкові печери», де відпочивають середземноморські тюлені-монахи — найрідкісніші ластоногі у світі. Дослідники припускають, що тварини можуть використовувати ці місця через активну людську діяльність поблизу узбережжя.

Про це повідомило видання Iflscience.

Протягом тривалого часу науковці помічали групи тюленів уздовж узбережжя, однак щоразу, коли прибували до морських печер для спостережень, тварини зникали. Під час перевірок прибережні печери виявлялися порожніми, а пошуки у сусідніх підводних порожнинах не давали результатів.

Реклама

Розгадати цю загадку вдалося завдяки прихованій дистанційній камері. Дослідники з Науково-дослідного інституту Tethys та Фонду Octopus помітили за входом до головної печери невеликий затоплений прохід. Він вів до герметичної порожнини з повітряною кишенею зверху. Саме там і встановили камеру.

Уже менш ніж за годину після монтажу кілька тюленів підпливли до пристрою та почали його розглядати. Президент Фонду Octopus та автор дослідження Жульєн Пфіффер розповів, що тоді команда пережила справжній «момент еврики», адже отримала перше підтвердження того, що тварини справді можуть перебувати у важкодоступних підводних сховках.

Відеозаписи показали, що у своїх прихованих печерах тюлені переважно сплять та відпочивають. Камери зафіксували, як вони спокійно плавають на поверхні, нерухомо лежать на дні або дрімають у вертикальному положенні. Такий стан вчені називають «пляшкуванням» — коли тюлень зависає у воді вертикально, щоб відпочити. Деякі особини навіть переверталися догори ногами, тримаючи ніздрі під водою.

Дослідники були здивовані тим, наскільки активно тварини використовують ці підводні укриття. За 141 день спостережень основну печеру тюлені відвідували лише у 21% днів, тоді як у «бульбашковій печері» перебували до 84% часу. Іноді вони відпочивали там поодинці, а іноді збиралися невеликими групами по дві-три особини.

Реклама

Науковці зазначають, що раніше припускали існування подібної поведінки, однак не очікували, що такі печери відіграють настільки важливу роль у житті тюленів-монахів. До того ж до цього моменту не було тривалих фото- та відеоспостережень, які б це підтверджували.

На думку дослідників, така поведінка може бути пов’язана з людською активністю. Особливо це стосується літнього сезону, коли узбережжя Греції переповнюють туристи, човни та постійний шум.

Середземноморський тюлень-монах вважається найрідкіснішим представником ластоногих у світі. У дикій природі залишилося лише кілька сотень особин. Вчені припускають, що подібні печери можуть відігравати важливу роль для популяцій цих тварин у Середземному морі.

За словами Жульєна Пфіффера, різні типи печер виконують для тюленів різні функції: одні підходять для відпочинку на суші, інші — для народження дитинчат, а «бульбашкові печери» забезпечують місце для плавання та короткочасного відпочинку під водою. Раніше такі схованки вважали другорядними, однак нове дослідження показало, що їхнє значення могло бути суттєво недооціненим.

Реклама

Нагадаємо, науковці вирушили в Гімалаї вивчати мурах — але павук із усмішкою на черевці зруйнував усі плани. І виявився справжнім джекпотом.

Новини партнерів