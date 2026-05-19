Блеф Кремля: генерал НАТО пояснив, чому Росія насправді не боїться Альянсу

Генерал Алексус Гринкевич / © NATO

Росія чудово усвідомлює, що Північноатлантичний альянс не має наміру нападати на її територію, а всі заяви Кремля про «агресивне розширення НАТО» є лише зручною риторикою для внутрішнього споживання.

Про це заявив Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR), генерал Алексус Г. Гринкевич під час офіційного брифінгу в межах засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників штабів оборони, що відбулося 19 травня у Брюсселі.

НАТО — оборонний альянс, а не загроза

У відповідь на запитання журналістів щодо російських заяв про нібито ескалацію з боку західних країн американський генерал назвав таку лінію поведінки Москви традиційною.

«Послухайте, це стандартний російський штамп, чи не так? Вони постійно кажуть, що НАТО робить щось у наступальній манері. Але ми всі знаємо — ви можете прочитати договір — НАТО є оборонним альянсом», — наголосив Гринкевич.

Генерал підкреслив, що завданням військового блоку є виключно захист власних територій, а не напад на інші держави.

«Ми не є загрозою для Росії. І вони знають, що ми не є загрозою для них», — додав він.

Ленінградський військовий округ як доказ блефу

Як головний практичний доказ того, що Путін і російське військове керівництво насправді не вірять у можливість нападу з боку країн НАТО, Верховний головнокомандувач Альянсу навів дії самої РФ щодо перекидання військ.

Йдеться про Ленінградський військовий округ, який безпосередньо межує з країнами НАТО (зокрема, з Фінляндією та країнами Балтії). Замість того, щоб зміцнювати цей критично важливий фланг перед лицем нібито «агресивного Заходу», Росія перекинула звідти практично всі боєздатні підрозділи для ведення війни в Україні.

«Якби вони дійсно вважали, що ми є загрозою для Росії, вони б не стали спустошувати Ленінградський військовий округ, щоб відправити війська на вторгнення до України», — підсумував генерал Гринкевич.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський попередив, що загроза з боку Білорусі та наступ росіян на півночі є цілком реальними. Якщо наступ Росії з Білорусі розпочнеться, фронт для України стане ще більшим.

