Український катер Katran протестували з 27 дронами-перехоплювачами на борту: що показали випробування

Дрон-перехоплювач для знищення Shahed, FPV-дронів та інших малорозмірних повітряних цілей MAC HUB

Реклама

Український безпілотний катер Katran X1.2 продемонстрували під час випробувань на Дніпрі разом із 27 дронами-перехоплювачами MAC Dead Fly, що стали частиною нової багаторівневої системи протидії повітряним загрозам.

Про це повідомляє німецьке видання WELT, яке відвідало випробування.

Під час демонстрації випробовували морський безпілотник Katran X1.2 та повітряні перехоплювачі MAC Dead Fly, розроблені у співпраці української компанії MAC HUB і підрозділу «Чорноморський легіон».

Реклама

Технічні характеристики та можливості системи

За даними WELT, Katran X1.2 є багатоцільовою платформою, здатною виконувати різні бойові завдання — від ударних операцій до транспортування озброєння. Дрон може нести, зокрема, ракети Р-73 малої дальності, а також інші безпілотні системи.

Довжина апарата становить близько дев’яти метрів,

потужність двигуна — 350 к.с.,

заявлена дальність ходу сягає до 1600 км.

Окрему увагу під час випробувань привернула інтеграція 27 дронів-перехоплювачів MAC Dead Fly, оснащених елементами штучного інтелекту. Як зазначається, вони здатні самостійно виявляти повітряні цілі та розвивати швидкість до 380 км/год, чого достатньо для ураження типу «Шахед»

У WELT також вказують, що російські безпілотники часто використовують русла річок як маршрути для атак по українській інфраструктурі.

Інженери працюють над підвищенням швидкісних характеристик перехоплювачів до 450 км/год за запитом військових.

Реклама

Як зазначає видання, поєднання морських платформ і повітряних перехоплювачів формує новий рівень сучасної війни, розширюючи можливості як протиповітряної, так і морської оборони. Координація систем здійснюється через мобільний командний пункт із використанням платформи MAC Mission Control, яка об’єднує бойові елементи в єдину мережу.

За даними WELT, усі рішення MAC Construct розробляються у взаємодії з військовими «Чорноморського легіону», який входить до підрозділу активних дій ГУР МО.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Не просто уразили, а знищили! ГУР розповіли подробиці ліквідації ворожого катера в Криму

Зазначимо, що Україна вже застосовує низку морських дронів, зокрема Magura, Mamai, Sea Baby та Katran.

Реклама

Новини партнерів