В Одесі презентували новітній український морський дрон (фото)

На міжнародному безпековому форумі в чорноморському регіоні - Black Sea Security Forum 2024 був презентований новітній український дрон.

Також читайте У бій ідуть роботи: в Україні готують армію розумних машин

Безекіпажний катер під назвою Stalker 5.0 був представлений в актовому залі і привертав загальну увагу учасників, інформує "Думська".

Видання пише, що новий дрон покритий глянцевим пластиком, він має довжину 5 метрів, завширшки 1,2 метра. Дрон здатний у своєму корпусі доставляти воду, продовольство, військове спорядження та інші вантажі на острови або дільниці узбережжя, де знаходяться наші Сили оборони.

Крім того, його можна використовувати в цілях розвідки та патрулювання узбережжя у морських та річкових прикордонних районах.

Навісний бензиновий двигун потужністю 60 кінських сил розганяє його до швидкості понад 40 вузлів (близько 75 км/год). Крейсерська швидкість 30 вузлів (55 км на годину).

Безекіпажний катер має систему відеозвʼязку, яка дозволяє керувати ним на основі Starlink. Вартість одного екземпляра близько 60 тисяч євро.

Новітній український дрон Stalker 5.0 / Фото: dumskaya.net

Новітній український дрон Stalker 5.0 / Фото: dumskaya.net

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що збитки для Чорноморського флоту країни-агресора РФ через дії дронів MAGURA досить суттєві.

Крім того, ми раніше інформували, що морський дрон ГУР знищив швидкісний катер ворога в Криму.

Читайте також: