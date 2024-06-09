У бій ідуть роботи: в Україні готують армію розумних машин

Майбутнє настало. Непомітно на фронті почалася нова ера - війна машин. В Україні готують справжню армію наземних безпілотників. До звичних транспортних роботів, роботів-камікадзе, роботів-мінерів додалися роботи-евакуатори і навіть роботи-штурмовики. Йдеться уже не про окремі розумні машини, а про цілі загони роботів-убивць.

Про найновіші розробки, які вже найближчими місяцями воюватимуть на фронті, йдеться в спеціальному репортажі у ТСН.Тиждень.

Робот-вантажівка

Перш, ніж розповісти про те, на що здатні роботи-штурмовики, кілька слів про роботів-трудівників - такі собі безпілотні вантажівки.

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Розробник цього апарата Данило свого прізвища називати не хоче. Каже, його транспорт не просто успішно доставляє вантажі бійцям на передову, він вже встиг повоювати з ворожими безпілотниками, і з того бою вийшов зраненим, але непереможеним.

“Він повністю броньований... Його намагалися уразити ВОГом, він продовжував їхати, "фпвішка" змогла знищити гусінь, але він зміг повернутися”, - розповідає він.

На випробуваннях десятки куль прошивали цей безпілотник, здавалося, наскрізь, але він все одно сунув уперед. Його найважливіші вузли надійно прикриті бронею. Воювати з роботом, якого неможливо підбити - психологічно важко.

Робот-камікадзе

Цей робот під’їжджає до ворожих позицій і — все, бабах!

Вони безшумні, броньовані, потужні - деякі роботи здатні тягнути сотні кілограмів вибухівки, але головне, вони безстрашні. Якщо треба - можуть навіть застрибнути в окоп до ворога.

Робот-мінер

Двоє кумів з Івано-Франківської області спроектували та виготовили уже кілька видів наземних роботів. Починали з малюка-мінера. Він вражає прохідністю. Легко долає круті підйоми і хвацько скидує 2 протитанкові міни — там, де треба.

Зрештою два куми спроєктували універсального робота. Вони вважають - за такими машинами майбутнє.

“Цей дрон для логістики, для підвезення – мін, БК, води і харчів. Він універсальний, тобто може підвозити, може мінувати, а якщо конче треба - навіть може служити для евакуації”, - пояснюють винахідники.

Робот-універсальний

Справді універсального робота допрацьовують студенти КПІ імені Ігоря Сікорського - радіокеровані наземні ноші.

Пристрій розробив переселенець зі Слов’янська Дмитро Мамонов та дав дозвіл на використання свого патенту столичним студентам – тепер вони доводять пристрій до промислового виробництва, розробляють схеми, відпрацьовують та спрощують технологію. Робот легко складається-розкладається, а ще він може їздити і на колесах, і на гусеницях та перевозити все, що потрібно. Головна перевага саме цієї машини - компактність та мобільність.

“Її без проблем можна засунути в багажник легкового автомобіля, вона мобільна, її можна доставляти в будь-яку точку, оскільки в неї відносно легка конструкція - 57 кілограмів з гусеницями. Головне наше завдання масштабувати це, щоб було більше цих штучок на фронт”, - розповідає студент Іван Підпалько.

Робот евакуаційний

Поранений боєць на фронті - це велика проблема для всього підрозділу. Часто потрібно 4 бійців, щоб витягнути пораненого з-під обстрілу. А на евакуаційні бригади ворог полює особливо.

Керівниця медичної служби знаменитого підрозділу “Вовки Да Вінчі” Аліна Михайлова розповіла, як в районі Бахмута під час евакуації пораненого, росіяни влучили у групу з 4 військовослужбовців, і рятувати довелося уже п’ятьох. “Евакуація, яка мала б відбуватися за 30-40 хвилин, зайняла 2,5-3 години, бо рятувати треба було 5 військовослужбовців”, - розповіла вона.

В Україні вже розробили з десяток потужних евакуаційних роботизованих систем. Так, ними все ще мусить керувати людина, але робити це вона може з укриття, про яке ворог не здогадується. Зрештою поранений може вивезти себе сам, якщо здатний керувати джойстиком. Ці роботи невеликі, малопомітні і головне швидкісні та потужні, принаймні на руках пораненого виносити довше.

“Противник використовує проти нас сучасну зброю, тому евакуація військовослужбовців, як це було раніше, в часи Другої світової війни чи війни в Афганістані, призводить до збільшення наших втрат, що ми не можемо собі дозволити”, - пояснив заступник начальника штабу Командування Медичних сил Ігор Щербаков.

Ворожі роботи

Ворог теж розробляє власні наземні дрони і, якщо вірити їхній пропаганді, у великих обсягах. Начебто, до 500 на місяць.

Після того, як міністра оборони РФ Шойгу змінив Бєлоусов, ситуація стала ще більш небезпечнішою для України. Саме Бєлоусов відповідальний за розробки дронів, роботів та різних безпілотних систем у Росії.

Але поки що ми на півкроку попереду ворога, переконують експерти.

Українські перспективи

Керівниця кластеру для розвитку військових технологій в Україні Defence Brave1 Наталя Кушнерська стверджує, що наші розробки переважають якістю, різноплановістю і навіть кількістю.

Платформа Brave1 об’єднує усіх - конструкторів, волонтерів, урядовців і, власне, замовників, тобто наших військових. Випробовування дуже часто проводять паралельно - на полігоні і на фронті. І тут знають про що говорять.

“Нас очікують дуже гарні результати на полі бою саме з застосуванням роботів незабаром. Сподіваюся, що до кінця цього року вони вже будуть у військах”, - стверджує Наталя Кушнерська.

Йдеться не про одиниці роботів, які збирають куми у гаражі, а про тисячі. Десятки роботів підвозять набої для сотень роботів-штурмовиків, які впритул розстрілюють ворожу піхоту.

Фантазії? Ще 2 роки тому у fpv-дрон, який спалює найновіший ворожий танк, теж мало хто вірив...

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустемом Умєровим ознайомилися із новітніми розробками дронів від українських виробників.

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