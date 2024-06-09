В бой идут роботы: в Украине готовят армию умных машин

Будущее наступило. Незаметно на фронте началась новая эра – война машин. На Украине готовят настоящую армию наземных беспилотников. К привычным транспортным роботам, роботам-камикадзе, роботам-минерам добавились работы-эвакуаторы и даже работы-штурмовики. Речь уже не об отдельных умных машинах, а о целых отрядах роботов-убийц.

О новейших разработках, которые уже в ближайшие месяцы будут воевать на фронте, говорится в специальном репортаже в ТСН.Тиждень.

Робот-грузовик

Прежде, чем рассказать о том, на что способны работы-штурмовики, несколько слов о роботах-тружениках – таких беспилотных грузовиках.

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Разработчик этого аппарата Данила своей фамилии называть не хочет. Говорит, его транспорт не просто успешно доставляет грузы бойцам на передовую, он уже успел повоевать с вражескими беспилотниками, и из того боя вышел израненным, но непобежденным.

"Он полностью бронирован... Его пытались поразить ВОГом, он продолжал ехать, "фпвишка" смогла уничтожить гусеницу, но он смог вернуться", — рассказывает он.

На испытаниях десятки пуль прошивали этот беспилотник, казалось, насквозь, но он все равно двигался вперед. Его важнейшие узлы надежно прикрыты броней. Воевать с роботом, которого невозможно подбить – психологически тяжело.

Робот-камикадзе

Этот робот подъезжает к враждебным позициям и – все, бабах!

Они бесшумны, бронированы, мощны – некоторые роботы способны тащить сотни килограммов взрывчатки, но главное, они бесстрашны. Если нужно – могут даже запрыгнуть в окоп к врагу.

Робот-минер

Два кумовья из Ивано-Франковской области спроектировали и изготовили уже несколько видов наземных роботов. Начинали с малыша-минера. Он поражает проходимостью. Легко преодолевает крутые подъемы и лихо сбрасывает 2 противотанковые мины — там, где надо.

В конце концов кумовья спроектировали универсального робота. Они считают – за такими машинами будущее.

“Этот дрон для логистики, для подвоза – мин, БК, воды и продовольствия. Он универсален, то есть может подвозить, может минировать, а если нужно — даже может служить для эвакуации”, — объясняют изобретатели.

Робот-универсальный

Действительно универсальную работу дорабатывают студенты КПИ имени Игоря Сикорского — радиоуправляемые наземные ноши.

Устройство разработал переселенец из Славянска Дмитрий Мамонов и дал разрешение на использование своего патента столичным студентам – теперь они доводят устройство до промышленного производства, разрабатывают схемы, отрабатывают и упрощают технологию. Робот легко складывается-раскладывается, а еще он может ездить и на колесах, и на гусеницах и перевозить все, что нужно. Главное преимущество именно этой машины – компактность и мобильность.

"Ее без проблем можно засунуть в багажник легкового автомобиля, она мобильна, ее можно доставлять в любую точку, поскольку у нее относительно легкая конструкция – 57 килограммов с гусеницами. Главная наша задача масштабировать это, чтобы было больше этих штучек на фронт”, — рассказывает студент Иван Подпалько.

Робот эвакуационный

Раненый боец на фронте – это большая проблема для всего подразделения. Часто нужно 4 бойца, чтобы вытащить раненого из-под обстрела. А на эвакуационные бригады враг охотится особенно.

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Руководитель медицинской службы знаменитого подразделения "Волки Да Винчи" Алина Михайлова рассказала, как в районе Бахмута во время эвакуации раненого, россияне попали в группу из 4 военнослужащих, и спасать пришлось уже пятерых. "Эвакуация, которая должна была происходить за 30-40 минут, заняла 2,5-3 часа, потому что спасать нужно было 5 военнослужащих", — рассказала она.

В Украине уже разработали десяток мощных эвакуационных роботизированных систем. Да, ими все еще должен управлять человек, но делать это он может из укрытия, о котором враг не догадывается. В конце концов, раненый может вывезти себя сам, если способен управлять джойстиком. Эти роботы небольшие, малозаметные и главное скоростные и мощные, по крайней мере, на руках раненого выносить дольше.

"Противник использует против нас современное оружие, поэтому эвакуация военнослужащих, как это было раньше, во время Второй мировой войны или войны в Афганистане, приводит к увеличению наших потерь, что мы не можем себе позволить", — пояснил заместитель начальника штаба Командования Медицинских сил Игорь Щербаков.

Вражеские роботы

Враг тоже разрабатывает собственные наземные дроны и, если верить их пропаганде, в больших объемах. Вроде бы, до 500 в месяц.

После того, как министра обороны РФ Шойгу сменил Белоусов, ситуация стала еще более опасной для Украины. Именно Белоусов ответственен за разработку дронов, роботов и различных беспилотных систем в России.

Но пока мы на полшага впереди врага, уверяют эксперты.

Украинские перспективы

Руководитель кластера для развития военных технологий в Украине Defence Brave1 Наталья Кушнерская утверждает, что наши разработки превосходят качеством, разноплановостью и даже количеством.

Платформа Brave1 объединяет всех – конструкторов, волонтеров, чиновников и, собственно, заказчиков, то есть наших военных. Испытания очень часто проводят параллельно – на полигоне и на фронте. И здесь знают о чем говорят.

"Нас ожидают очень хорошие результаты на поле боя именно с применением роботов вскоре. Надеюсь, что к концу этого года они уже будут в войсках", – утверждает Наталья Кушнерская.

Речь идет не о единицах роботов, собраных кумовьями в гараже, а о тысячах. Десятки роботов подвозят патроны для сотен роботов-штурмовиков, которые в упор расстреливают вражескую пехоту.

Фантазии? Еще 2 года назад в fpv-дрон, сжигающий новейший вражеский танк, тоже мало кто верил...

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустемом Умеровым ознакомились с новейшими разработками дронов от украинских производителей.

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