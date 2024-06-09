Достанут ли украинские дроны места производства Су-57 — Defence Express

Россияне производят Су-57 на том же авиазаводе, где развернуто производство другого многоцелевого истребителя Су-35С.

Российский авиазавод, на котором производят новейшие российские истребители Су-57, расположен в городе Комсомольск-на-Амуре, на расстоянии 8000 км от границы с Украиной. Такое расстояние украинские ударные беспилотники пока не могут преодолеть.

Об этом сообщили эксперты издания Defence Express.

В то же время в издании отметили, что россияне производят Су-57 на том же авиазаводе, где развернуто производство другого многоцелевого истребителя Су-35С.

"Когда рашисты в 2020 году разворачивали линию по производству Су-57, они не стали строить новые цеха, они просто поставили большее количество стапельного оборудования в имеющиеся помещения, и при этом попытались ускорить темпы производства за счет улучшения эффективности работы персонала авиазавода", — отметили недостатки работы российского ВПК эксперты.

По информации издания, из-за потерь российской боевой авиации в войне против Украины на этом заводе пришлось сосредоточиться на текущем производстве именно Су-35С – 7 самолетов было построено в 2022 году и 10 самолетов в 2023 году. Хотя и производство Су-57 продолжалось тоже, но темпами всего в несколько "бортов" в год.

"Возможно, со временем Силы обороны Украины таки найдут способ, как достать авиазавод в Комсомольске-на-Амуре, расположенном в более чем 8 тысячах километров от границы Украины и на котором производят сразу два важных образца рашистской авиатехники", — отмечают в издании.

Напомним, во время удара по военному аэродрому "Ахтубинск" в Астраханской области РФ могли быть повреждены два российских многоцелевых истребителя Су-57.

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