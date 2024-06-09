В России впервые поражен новейший Су-57 – ГУР

Этот факт засвидетельствован на спутниковых снимках аэродрома.

На территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области поражен российский многоцелевой истребитель Су-57.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"8 июня 2024 года на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ, расположенном в 589 километрах от линии боевого столкновения, поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57", — говорится в сообщении.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки стоянки самолета на вражеском аэродроме. Так, на снимках видно, что 7 июня Су-57 стоит целый, а уже 8 июня возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения.

"Поражение Су-57 – первый такой случай в истории", — подчеркнули разведчики.

Су-57 — самый современный истребитель Москвы, способный использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69. На вооружении воздушно-космических сил России находятся считанные единицы боевых самолетов.

Напомним, бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко 25 мая уничтожили очередной российский штурмовик Су-25 на Покровском направлении. Это восьмой сбитый самолет на счету бойцов за 20 дней.

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