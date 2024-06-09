Выборы в Европарламент: в ЕС началось "супервоскресенье"

В Европейском Союзе 9 июня стартовало "супервоскресенье" выборов в Европейский парламент – избиратели будут определять, кто будет формировать политику ЕС на ближайшие пять лет.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Выборы в воскресенье, 9 июня, являются главным и последним днем из четырехдневного цикла голосования, которое началось в четверг, 6 июня.

На выборах будет определен следующий состав Европейского парламента и, косвенно, состав исполнительного органа ЕС – Европейской комиссии.

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Европейский парламент заявил, что обнародует результаты экзитпола по всему ЕС примерно в 21:30 по Киеву, а первый предварительный результат – после полуночи по киевскому времени.

Опросы прогнозируют, что либералы и "зеленые" лишатся мест, а ультраправые депутаты, по прогнозам, усилят свои позиции по сравнению с результатами прошлых европейских выборов 2019 года.

Голосование уже прошло в Нидерландах, Чехии, Ирландии, Латвии, Словакии и Мальте. Всего более 370 млн европейских граждан имеют право голосовать в 27 государствах ЕС, чтобы выбрать 720 членов Европарламента.

Напомним, Орбан идет на выборы в Европарламент с пророссийскими лозунгами.

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