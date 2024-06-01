Орбан идет на выборы в Европарламент с пророссийскими лозунгами

Незадолго до предстоящих 9 июня выборов в Европарламент пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что нужно не воевать с Россией, а искать с ней мира.

Об этом он заявил на предвыборном "марше мира", собранном его партией "Фидес" в венгерской столице Будапеште в субботу, 1 июня, сообщает издание 24.hu.

"Мы являемся крупнейшим корпусом мира в Европе, самой большой миротворческой силой в Европе", — заявил венгерский политик, выступающий против военной поддержки Украины со стороны ЕС.

По его словам, во время этих выборов между собой будут соперничать те, кто готов воевать с РФ и те, кто заинтересован в мире с ней. Венгерский политик подчеркнул, что он вместе со своими единомышленниками будут представлять вторую категорию.

Орбан заявил о намерении создать в ЕС "коалицию мира", которую, якобы, будет готов поддержать Дональд Трамп в случае своей победы на президентских выборах в США.

По словам венгерского премьер-министра, "победить Россию невозможно".

Орбан цинично напомнил об опыте и потерях во время Первой и Второй мировых войн, когда его страна воевала сначала с Российской империей как составляющая Австро-Венгрии, а затем с Советским Союзом как союзница гитлеровской Германии.

"Мы не идем в третий раз на Восток, мы не идем снова на российский фронт, мы там были, и не получили там ничего", – заявил венгерский премьер.

Напомним, ранее тысячи венгров протестовали против политики премьер-министра Виктора Орбана во втором по величине городе Дебрецене, который считается оплотом партии "Фидес", управляющей страной с 2010 года. Организатором митинга, на который собралось около 10 тысяч человек со всей Венгрии, стал оппозиционный политик Петер Мадьяр, который также будет баллотироваться в Европейский парламент в начале июня.

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