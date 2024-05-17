Венгрия заблокировала в Совете Европы поддержку мирного плана Украины

Ранее Венгрия высказывалась в поддержку "мирного плана" Китая, также поддерживаемого в Москве.

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил против резолюции Совета Европы по поддержке мирного плана Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Совету Европы сейчас 75 лет, это могло бы быть великолепной платформой для заключения мира, но после исключения россиян эта возможность здесь утрачена. Вместо фантазирования о ядерной войне нам наконец-то нужны реальные мирные переговоры. Настоящие мирные переговоры могут состояться только тогда, когда все воюющие стороны сидят за столом", — заявил он.

Он утверждает, что Совет Европы хотел принять резолюцию, указывающую на безальтернативность плана президента Владимира Зеленского как формулу мира, которую нужно рассмотреть и поддержать.

Однако Венгрия считает это недопустимым.

"Другие тоже планировали мирные планы, которые не хуже украинского президента. Просил включить другие мирные планы в резолюцию Совета Европы. Большинство отклонило это. Вот почему я наложил вето, чтобы резолюции Рады не было", — заявил Сиярто.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия не собирается передавать Украине беженцев призывного возраста.

Кроме того, мы ранее информировали, что Венгрия отметилась очередным скандальным заявлением о войне в Украине.

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