В Одессе произошли взрывы (фото)

В небо поднялся столб дыма.
В пятницу, 17 мая, в Одессе произошли взрывы. В Одесской области в 15:15 была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили местные телеграмм-каналы и медиа.
"В Одессе раздался взрыв", — сообщило "Общественное".
Между тем, местный ресурс "Думская" сообщил, что после взрывов в небе появился столб дыма.
Отметим, что воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления. В свою очередь глава ОВА Олег Кипер просил жителей Одессы и Одесского района находиться в безопасных местах до отбоя тревоги.
Напомним, также в Харькове произошли взрывы. Россия ударила по городу. Впрочем, детали пока неизвестны.