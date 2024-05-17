В Одессе произошли взрывы (фото)

В пятницу, 17 мая, в Одессе произошли взрывы. В Одесской области в 15:15 была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили местные телеграмм-каналы и медиа.

"В Одессе раздался взрыв", — сообщило "Общественное".

Между тем, местный ресурс "Думская" сообщил, что после взрывов в небе появился столб дыма.

Дым в Одессе после взрывов. / Фото: Думская в Telegram

Отметим, что воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления. В свою очередь глава ОВА Олег Кипер просил жителей Одессы и Одесского района находиться в безопасных местах до отбоя тревоги.

Напомним, также в Харькове произошли взрывы. Россия ударила по городу. Впрочем, детали пока неизвестны.

Читайте также :